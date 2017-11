Fundacja Startup Poland zaangażowana w Kongres 590

Fundacja Startup Poland zaangażowała się w organizację Kongresu 590. Podejmie się przygotowania „Strefy Stratupów”. Przedsięwzięcie odbędzie się w formie spotkań pomiędzy startupami i przedstawicielami korporacji biznesowych, którzy będą uczestnikami Kongresu 590.

Tego typu spotkania mają zainicjować nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma stronami debaty, tak aby wspomóc rozwój nowych technologii i upłynnić przepływ nowinek technologicznych do świata biznesu. Wzajemne oddziaływanie na siebie tych dwóch dziedzin może wspomóc rozwój innowacyjności w Polsce.

Organizator „Strefy Startupów” zajmie się promowaniem Kongresu 590 własnymi kanałami dystrybucji, a także zorganizowaniem czterech bloków panelowych poprzez opracowanie zagadnień poruszanych podczas debat i zaproszenie panelistów. Fundacja ma za zadnie rekrutować startupy, które wezmą udział w opisywanym wydarzeniu.

Fundacja Startup Poland umożliwi uczestnikom Kongresu 590 kontakt ze startupami oferującymi innowacyjne rozwiązania w obszarach zainteresowań firm. Spotkania odbędą się w ramach Startup Connectora - opracowanej przez Fundację formule szybkich spotkań one to one. W ramach czterech paneli dyskusyjnych będziemy też rozmawiać o rozwoju, specyfice i wyzwaniach stojących przed polskimi przedsiębiorcami startupowymi - mówi Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Fundacji Startup Poland.