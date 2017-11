Kongres 590 w Twojej kiszeni

Organizatorom Kongresu zależy na jak najlepszej komunikacji z uczestnikami wydarzenia. Dlatego gotowa do pobrania jest już aplikacja „Kongres 590”, w której znaleźć można wszystkie niezbędne informacje.

W jednej z zakładek znajdziemy szczegółowy plan Kongresu, uwzględniający wszystkie bloki tematyczne. Znajdziemy tam szczegółowy opis każdego z paneli i dokładną godzinę jego rozpoczęcia. Doskonałym ułatwieniem jest możliwość bezpośredniego dodania konkretnego panelu do naszego kalendarza. Dzięki temu w przeciągu kilku chwil będzie można uzyskać informacje o tym gdzie trzeba się udać i ile czasu pozostało do rozpoczęcia debaty. Kolejnym ważnym elementem aplikacji jest lista prelegentów, w której znajdziemy zdjęcia i obszerne biogramy osób biorących udział w Kongresie. Listę wyposażono w wielofunkcyjną wyszukiwarkę, która ułatwi odnalezienie prelegenta, który wzbudził nasze zainteresowanie. Oprócz tego aplikacja posiada zakładkę „aktualność”, w której na bieżąco umieszczane są wszelkie informacje dotyczące Kongresu.

Jednak największą jej zaletą jest możliwość zadawania pytań prelegentom i organizatorom Kongresu. Z poziomu aplikacji możemy wybrać dowolny panel i w przeznaczonym do tego polu wpisać treść pytania. Takie rozwiązanie gwarantuje każdemu aktywny udział w dyskusji. Przy tradycyjnych rozwiązaniach czas przeznaczony na zadawanie pytań jest drastycznie ograniczony. Wiele cennych i merytorycznych komentarzy nie dociera przez to do panelistów. Aplikacja Kongresu 590 posiada rozwiązanie, którego gwarantuje, że każde cenne spostrzeżenie dotrze do adresata.