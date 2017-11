Pracownicze Plany Kapitałowe ruszą w 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ruszą od 1 stycznia 2019 roku - powiedział w środę PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że szacunkowe wpływy dodatkowych oszczędności z tego tytułu wynosiłyby między 15 a 20 mld zł rocznie.

Projekt dedykowany jest ponad 11 mln Polakom, a konkretnie 11,4 mln osób, które pracują i odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne, dla których pracodawcy będą otwierali takie pracownicze plany kapitałowe. (…) Ponieważ system jest prywatny i dobrowolny, każdy pracownik będzie miał opcję wycofania się z tego programu. Jeżeli założymy, że 75 proc. zdecyduje się zostać, to daje to ponad 8 mln Polaków, którzy zaczną w sposób regularny oszczędzać - mówił prezes PFR Paweł Borys.

Programem mają być automatycznie objęci tylko pracownicy w wieku 19-55 lat.

Osoby powyżej 55. roku życia również mogą przystąpić do PPK, ale one będą musiały zapisać się do nich samodzielnie, nie będą uczestnikami +z automatu+ - powiedział Borys.

Wpłaty są tak skonstruowane, że 2 proc. jest po stronie pracownika jako minimalna opłata, a dodatkowe 2 proc. to jest jakby dobrowolne z jego strony, czyli do 4 proc. po stronie pracownika, natomiast pracodawca dokłada 1,5 proc. obowiązkowo, ale może dobrowolnie dołożyć jeszcze 2,5 proc., czyli łączna składka może dojść nawet do 8 proc., czyli 4 proc. po stronie pracownika i 4 proc. po stronie pracodawcy. Do tego dokłada się też państwo finansując tzw. opłatę powitalną - 250 zł początkowo, a później dając roczną dopłatę każdemu pracownikowi, który uczestniczy w tych programach - 240 zł - tłumaczył.

W 2019 r., licząc z opłatą powitalną, koszt dla budżetu wyniesie 1,1 mld zł, a w kolejnych latach, licząc od roku 2020, będzie to obciążenie rzędu 2,5-3 mld zł rocznie - poinformował Borys.