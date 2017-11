PZU z innowacyjnym autem dla sparaliżowanego sportowca

Mateusz Puszkarski to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim, częściowo sparaliżowany w wyniku nieszczęśliwego skoku do wody. Teraz będzie mógł samodzielnie prowadzić samochód. Bezprecedensowa na polskim rynku adaptacja auta została współfinansowana z funduszu prewencyjnego PZU

Mateusz Puszkarski marzył o starcie w Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006. Jego błyskotliwą karierę sportową przerwał tragiczny wypadek. W wyniku nieszczęśliwego skoku do wody doznał urazu kręgosłupa i został częściowo sparaliżowany. Dziś Mateusz ma 33 lata, od 10 jeździ na wózku.

Dzięki wyjątkowej determinacji ukończył studia na wydziale prawa. Obecnie jest aplikantem radcowskim i realizuje pierwsze zlecenia, jednak dopiero specjalnie przystosowany do jego potrzeb samochód umożliwi mu podjęcie pracy na pełen etat. Z pomocą przyszedł Krzysztof Marciniak, prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa.

W Polsce ciągle brakuje środków finansowych, które pozwoliłyby na dostosowywanie pojazdów do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Takie adaptacje są często skomplikowane, a co za tym idzie bardzo drogie – mówi Krzysztof Marciniak.

Prezes zwrócił się do firmy Peugeot Polska, która ufundowała dla Mateusza samochód bazowy – Peugeot Partner. Skomplikowana i kosztowna, bezprecedensowa w Polsce adaptacja pojazdu, sfinansowana została z funduszu prewencyjnego PZU, a także środków fundacji PKO BP, darowizn firm i osób prywatnych.

Historia Mateusza Puszkarskiego - sparaliżowanego panczenisty, który z determinacją walczy o powrót do normalnego życia - to najlepszy dowód na siłę ludzkiego charakteru. Cieszę się, że PZU mogło podać Mateuszowi pomocną dłoń i pomóc mu w powrocie do samodzielności - mówi Marek Baran, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU. To bardzo inspirujące obserwować, jak rozwój techniki likwiduje bariery i pozwala ludziom spełniać marzenia - dodaje.