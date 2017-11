Pekao będzie przeznaczać połowę zysku na dywidendę

Bank Pekao począwszy od zysku za 2019 rok chce przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto - poinformował wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kubiak.

Za lata 2017 i 2018 planujemy 100-proc. dywidendę, a w następnych latach - mając na uwadze kryteria KNF, które determinują możliwość wypłaty dywidendy - przyjmujemy, że będziemy w gotowości do płacenia dywidendy wysokości co najmniej 50 proc. zysku lub wyższej - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej. W długim terminie nie da się płacić 100 proc. i rosnąć - dodał.

Bank Pekao opublikował dziś dokument „Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020”, w którym poinformował, że obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100 proc. z zysku netto za lata 2017 i 2018.

Bank podał także, że aktywność Pekao w obszarze fuzji i przejęć może wymagać zmiany polityki dywidendowej.

Nie wykluczamy opcji wzrostu nieorganicznego tzn. przez fuzje i przejęcia - powiedział prezes Michał Krupiński podczas konferencji prasowej. Do każdej fuzji podchodzimy w sposób oportunistyczny, obserwujemy trendy na rynku. Nie wykluczamy przejęć, ale jesteśmy bardzo oportunistyczni zarówno w przypadku fuzji z Aliorem, jak i fuzji z innym bankiem. Analizujemy różne modele współpracy z Aliorem - powiedział prezes.

Bank ocenia, że jego obecna pozycja kapitałowa pozwala na wypłatę dywidendy w wysokości ok. 100 proc. zysku wypracowanego w 2017 i 2018 roku, przy dalszym planowanym wzroście biznesu, wynika z dokumentu „Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020”.

Obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100 proc. z zysku netto za lata 2017 i 2018 - czytamy w raporcie.

Jak podał bank, jego celem jest bycie liderem rentowności, jakości i efektywności w Polsce i w Europie. Pekao zakłada osiągnięcie rentowności wyrażonej wskaźnikiem ROE na poziomie 14 proc., obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 40 proc., osiągnięcie zysku netto powyżej 3 mld zł w 2020 roku, a także kontynuowanie zarządzania adekwatnością kapitałową w sposób umożliwiający wypłatę ok. 100 proc. dywidendy za lata 2017 i 2018.

Współczynnik wypłacalności (Bazylea III) wyniósł 16,5 proc. na koniec III kw. wobec 17,6 proc. rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Na podst. ISBnews