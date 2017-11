Cyberbezpieczne latanie ULC z EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będzie testować w Polsce europejski program pilotażowy związany z cyberbezpieczeństwem w sektorze lotniczym - poinformował w środę prezes ULC Piotr Samson

Porozumienie w tej sprawie w Krakowie podpisał prezes ULC i dyrektor generalny EASA Patrick Ky.

Na mocy tego porozumienia z EASA Polska będzie jednym z krajów, w którym będzie przeprowadzony pilotaż programu europejskiego, dotyczącego cyberbezpieczeństwa - powiedział Samson na konferencji prasowej. Dodał, że współpraca ma polegać m.in. na pracy analitycznej i wzajemnej wymianie informacji.

Samson poinformował, że w ramach ULC, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji, została podjęta inicjatywa stworzenia sektorowego centrum reagowania na zagrożenie cyberinformatyczne.

Chodzi o Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego dla branży lotniczej. To część systemu cyberbezpieczeństwa, które zarządzane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nasza intencja jest taka, aby w obrębie transportu lotniczego był ten jeden punkt, który będzie koordynował wszystkie działania związane z cyberbezpieczeństwem, (…) chodzi o linie lotnicze, lotniska i żeglugę powietrzną - powiedział szef ULC.

Jak wyjaśnił, wewnątrz ULC zostanie powołana specjalistyczna komórka do tego celu. Mówimy o rozszerzeniu naszych kompetencji. Mamy już komórkę, która zajmuje się kwestią bezpieczeństwa i ochrony w zakresie lotnictwa. Tylko do tej pory była on w większej mierze skupiona na takich kwestiach, jak np. fizyczne dostanie się na teren lotniska lub przejęcia kontroli nad samolotem. Teraz rozszerzamy ją o obszar cyfrowy - powiedział szef ULC.

Jak dodał, przy tworzeniu tego zespołu, ULC będzie ściśle współpracować z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber).

Ta dzisiejsza konferencja jest dowodem na to, że Polska jest traktowana bardzo poważnie, jako jeden z głównych graczy, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa ochrony lotnictwa na terenie Europy. Obecność szefa EASA jest na to dowodem - zauważył Samson.

Dyrektor generalny EASA Patrick Ky ocenił podpisane porozumienie, jako wyraz wzajemnej współpracy. Nie wystarczy tylko działać na szczeblu europejskim, konieczne jest również działanie na szczeblu narodowym, krajowym. Tu w Krakowie widzimy, że jest jedność branży - powiedział na konferencji Ky.

Obecny na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz podkreślił pełną gotowość naszego kraju do prowadzenia skoordynowanych działań służących m.in. zapobieganiu, wykrywaniu czy minimalizacji skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, istotnych dla funkcjonowania państwa, również w obszarze transportu lotniczego.

ULC podkreśla, że lotnictwo w szybkim tempie staje się coraz bardziej cyfrowe, co jest korzystne dla rozwoju transportu i wygody pasażerów. Jak wskazano, zdaniem ekspertów rosnąca zależność lotnictwa od systemów informatycznych oraz duża ilość zgromadzonych danych o pasażerach powoduje, że sektor lotniczy może stać się celem ataków hakerskich.

Urząd wskazuje, że organizacje i podmioty rynku lotniczego stają się coraz bardziej połączonym cyfrowo ekosystemem i w coraz większym stopniu polegają na technologii.

PAP, mw