Aby twoje składki ZUS nie trafiły do kieszeni oszusta

Docierają do nas powoli rozsyłane przez ZUS listy polecone zawierające nowe numery rachunków. To ważne! Dotychczasowe konta przestaną działać z nowym rokiem.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy (ale również i inni płatnicy składek) będą odtąd opłacać wszystkie składki jednym przelewem, na swój własny niepowtarzalny numer rachunku składkowego. Dotychczas używane trzy oddzielne konta (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy) nie będą już dostępne.

ZUS rozpoczął więc informowanie płatników o numerach ich rachunków. Robi to wysyłając listem poleconym instrukcję wraz z numerem rachunku aktywnym w przyszłym roku. Wszyscy płatnicy składek muszą otrzymać nowe numery do końca tego roku.

Natychmiast do akcji wkroczyli oszuści. Podszywając się pod ZUS preparują własne druki, łudząco podobne do tych oryginalnych. Różni je kluczowa sprawa: fałszywy numer konta do wpłat. Kwoty przelewane na to konto trafiałyby w ręce sprytnych oszustów!

Jak rozpoznać czy numer rachunku nie został podmieniony? Jest na to prosty sposób: indywidualnie dobrane numery rachunków zawierają w sobie ciąg cyfr identyczny z numerem NIP właściciela konta. Jest to dziesięć ostatnich cyfr. To najprostszy sposób weryfikacji prawdziwości numeru rachunku.

W razie najmniejszych wątpliwości warto zajrzeć do systemu oferowanego przez ZUS pod adresem: https://www.eskladka.pl/ . Aby sprawdzić swój numer rachunku potrzebne są dwa z pięciu identyfikatorów: NIP, Regon, Pesel, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. System na ich podstawie wygeneruje prawidłowy numer rachunku, z którym można porównać otrzymany w korespondencji.

Próbę oszustwa zawsze warto zgłosić na policję. Natomiast od nowego roku składki płacić na nasze własne unikalne konto – koniecznie to prawdziwe!

Anna Raciniewska