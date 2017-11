Prezydent chce konstytucyjnego referendum

Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na pewno będę chciał, żeby odbyło się referendum w sprawie zmian w konstytucji - powiedział dziś prezydent Andrzej Duda. Cel inicjatywy - podkreślił - jest jeden, by Polacy mogli się wypowiedzieć, czy i jakich zmian chcą w konstytucji.

Inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji prezydent ogłosił podczas tegorocznych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Chce, by odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada.

W czwartek w Radiu Plus Andrzej Duda został zapytany, czy jest pewien, że referendum odbędzie się 11 listopada przyszłego roku. „Ja na pewno będę chciał, jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, żeby takie referendum się odbyło, a cel jest jeden - chciałbym, żeby moi rodacy mogli się wypowiedzieć co do tego, czy uważają, że w naszym systemie ustrojowym powinny nastąpić zmiany i w jakim zakresie te zmiany powinny nastąpić” - podkreślił prezydent.

Jako przykład jednej z takich zmian, dotyczących „praw elementarnych” Polaków, wymienił wiek emerytalny. „Czy konstytucja powinna być bardziej precyzyjna w tym zakresie, czy też wystarczy tak, jak jest, czyli że można było podnieść wiek emerytalny wbrew protestom obywateli, tak jak to się stało w okresie, kiedy Donald Tusk był premierem, a Bronisław Komorowski był prezydentem” - powiedział Duda.

„Wtedy okazało się, że podniesienie wieku emerytalnego wszystkim Polakom nie jest sprzeczne z konstytucją, mimo tego, że ludzie protestowali, mimo tego, że dla wielu prawników było to oczywiste naruszenie interesów w toku” - dodał.

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił na początku października w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że trwają rozmowy z prezydentem na temat szczegółów jego inicjatywy, w tym m.in. na temat terminu przeprowadzenia referendum. „Do mnie zgłaszają się różne środowiska i do tej pory żadne nie stało na stanowisku, że 11 listopada 2018 roku to dobry termin na referendum i wybory” - powiedział Karczewski. 11 listopada 2018 r. to również wynikający z prawa wyborczego termin wyborów samorządowych.

PAP/ as/