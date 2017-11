Połowy internetu nie ma i już: Kolosalna awaria

Ogromna awaria serwerów realnie odcięła użytkowników od sporej części zawartości internetu. Wszystko z powodu problemów jakie ma firma OVH.

Na świecie z usług OVH korzysta ok. miliona klientów, w Polsce są to między innymi największe serwisy usługowe i portale internetowe. Niestety - administratorzy szukający pomocy w związku z awarią sami natrafiają na kolejny komunikat o awarii.

Co jest przyczyną awarii? Według portalu ZaufanaTrzeciaStrona problem dotyczy zasilania:

Pół internetu down bo Padło OVH. Cztery opcje zasilania routerów nie wystarczają jeśli znika prąd w dwóch liniach a generatory nie startują.

A skala problemu jest ogromna, bowiem odłączone zostały ważne strony www w całej Europie a także w kilku miejscach USA, Azji i Ameryki Południowej.

Według oficjalnego komentarza OVH Polska, który przytacza SpidersWeb firma pracuje nad znalezieniem rozwiążania:

Z uwagi na awarię sieci szkieletowej OVH oraz niedostępność zasilania w centrum danych Strasbourg, część klientów OVH nie ma dostępu do usług zlokalizowanych w centrach danych w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji. Dostęp do usług jest możliwy w centrach danych: w Warszawie, Kanadzie oraz w centrum danych P19 Paryż – Francja. Pracujemy nad przywróceniem dostępu do usług.