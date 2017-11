Morawiecki: Gospodarka jest cały czas priorytetem

Gospodarka, zmiana modelu gospodarczego jest cały czas priorytetem, ale mamy w rządzie kilka bardzo kluczowych priorytetów, w tym modernizację służb mundurowych, zmiany w armii czy zmiany w systemie służby zdrowia - wskazał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Morawiecki był pytany w czwartek przez dziennikarzy o środowe spotkanie kierownictwa partii Zjednoczonej Prawicy: PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski i wypowiedź po tym spotkaniu wicepremiera Jarosława Gowina. Gowin powiedział w środę wieczorem w Polsat News, że uczestnicy spotkania koncentrowali się „po pierwsze na propozycjach pani premier dotyczących rekonstrukcji rządu w sensie nowej struktury, nowego układu ministerstw”.

Morawiecki podkreślił: „Priorytetem jest cały czas gospodarka, priorytetem jest zmiana modelu gospodarczego, usprawnienie wielu systemów, ale oczywiście mamy w rządzie kilka bardzo kluczowych priorytetów, w tym modernizacja służb mundurowych, którą robi pan minister Błaszczak czy zmiany w armii, które prowadzi pan minister Macierewicz. Mamy również zmiany w systemie służby zdrowia, to są niezwykle istotne priorytety”.

Co do treści i zawartości tego spotkania (kierownictwa Zjednoczonej Prawicy-PAP), to umówiliśmy się, że jest to informacja, która w ramach kierownictwa partii będzie przekazana w stosownym czasie - powiedział.