Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze Polski

Analitycy Komisji Europejskiej podnieśli prognozę tegorocznego wzrostu polskiego PKB do 4,2 proc. z wcześniejszych 3,5 proc. - czytamy w najnowszym – jesiennym - raporcie KE.

Według ekonomistów w 2018 r. PKB Polski wzrośnie do 3,8 proc. (wcześniejsza prognoza zakładała 3,2 proc.) Inflacja w tym roku wyniesie 1,6 proc., w drugiej połowie 2018 r. 2,5 proc., a w drugiej połowie 2019 r. prawie 3 proc.

Prognozujemy, że wzrost PKB w 2017 r. wyniesie 4,2 proc. w 2018 r. 3,8 proc., potem spadnie do 3,4 proc. z coraz większą luką popytową. Wzrost ten będzie napędzany przede wszystkim przez konsumpcję indywidualną wspieraną korzystnymi trendami na rynku pracy i rekordowo wysokim poziomem zaufania konsumentów – czytamy w raporcie.

Ekonomiści dodają, że konsumpcja nieco zwolni pod koniec prezentowanego horyzontu prognozy, gdyż wyższa inflacja będzie zredukowana realnym dochodem gospodarstw domowych, przy wolniejszym wzroście zatrudnienia.

Analitycy oczekują także, że na przełomie tego roku i przyszłego dojdzie do szczytu wzrostu inwestycji publicznych.

Po kilku słabszych kwartałach, inwestycje powinny odbić od drugiej połowy 2017 r. Wzrost inwestycji publicznych, z powodu większego wykorzystania funduszy unijnych, będzie prawdopodobnie wyjątkowo wysoki przy końcu 2017 r. i na początku 2018 r. - piszą w raporcie.

Ich zdaniem odbicie inwestycji prywatnych będzie stopniowe i będzie ono wspierane przez silny popyt krajowy i zewnętrzny oraz wykorzystanie możliwości produkcyjnych i dostęp do finansowania.

Wynagrodzenia natomiast będą rosnąć, a inflacja osiągnie cel banku centralnego w 2018 r.

Jak twierdzą udział siły roboczej będzie rósł wolniej z powodu obniżenia wieku emerytalnego, a wraz z rekordowo niskim bezrobociem, wzrost zatrudnienia będzie słabszy.

Oczekujemy, że inflacja w 2017 r. będzie średnio na poziomie 1,6 proc., w drugiej połowie 2018 r. wzrośnie do 2,5 proc. i w drugiej połowie 2019 r. wyniesie poniżej 3 proc. Presja cenowa, zwłaszcza w usługach, będzie rosnąć – piszą ekonomiści w raporcie.

Dodają również, że „deficyt sektora rządowego i samorządowego jest szacowany w 2017 r. na 1,7 proc. PKB, głównie dzięki wysokim wpływom podatkowym i składkom na świadczenia społeczne. W 2018 r projekcja deficytu również zakłada 1,7 proc. PKB.” Natomiast zadłużenie sektora „general government” spadnie z 54,1 proc. PKB w 2016 r,. do 53,2 proc. PKB w 2017 r., a do końca 2019 r. do 53 proc. PKB.