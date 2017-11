Mieszkanie Plus zawędrowało do Kielc

10 listopada br. przedstawiciele miasta Kielce i Krajowego Zasobu Nieruchomości podpiszą list intencyjny o współpracy w ramach programu Mieszkanie plus – dowiedziała się w czwartek PAP ze źródeł zbliżonych do jednej ze stron umowy.

Kielce dołączą do programu Mieszkanie plus z projektem całego, dobrze skomponowanego i funkcjonalnego osiedla. Zgodnie z koncepcją, na części działki przy ulicy Lecha o powierzchni 13 tys. m kw., powstanie pięć budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą: drogami wewnętrznymi, parkingami, ciągiem spacerowym, placem zabaw.

W pięciokondygnacyjnych budynkach wyposażonych w windy, dostępnych dla osób niepełnosprawnych, powstanie 155 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o powierzchni od 38 do 64 m kw. Wszystkie mieszkania mają balkony lub tarasy oraz przynależne komórki lokatorskie. W podpiwniczeniach czterech budynków znajduje się 58 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

W pobliżu są m.in. żłobek, dwa przedszkola samorządowe, niepubliczne przedszkole katolickie, szkoła podstawowa, przychodnia POZ, sklepy, przystanki komunikacji miejskiej, banki, bankomaty oraz poczta.

Inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus są realizowane na zasadach rynkowych. Mieszkania, które powstaną we wskazanych przez gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, niższymi niż rynkowe, dostępnymi dla rodzin na lokalnym rynku mieszkaniowym.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września br. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Od 22 września br. obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wykazów nieruchomości, które trafią do KZN. Wykazy sporządzane przez m.in. Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN. Z kolei, wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody. W związku z tym do prezesa KZN trafią najwcześniej 10 grudnia 2017 r.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa, włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej ich realizacji.

Niedawno podobne listy intencyjne podpisano w Łomży i Krakowie, gdzie do programu przystąpiły: Pcim, Skawina, Szerzyny i Zakliczyn z woj. małopolskiego oraz gminy Kuźnia Raciborska i Ujsoły z woj. śląskiego.

