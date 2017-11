128 mln zł dla WB Electronics - PFR nowym inwestorem

Spółka WB Electronics SA i Polski Fundusz Rozwoju SA podpisały 9 listopada 2017 r. umowę, na mocy której PFR – konkretniej Fundusz Inwestycyjny Polskich Przedsiębiorstw FIZAN - stanie się akcjonariuszem spółki WB Electronics S.A. Inwestycja ma na celu rozwój nowoczesnego sektora przemysłu zbrojeniowego w Polsce, który na całym świecie jest dostawcą technologii dla całej gospodarki

W ramach inwestycji o wartości 128 mln zł Fundusz zarządzany przez PFR obejmie akcje nowej emisji, które zapewnią udział w kapitale WB Electronics na poziomie 24%. Polski Fundusz Rozwoju obejmie łącznie 2.400.000 akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym WB Electronics, która jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej WB. Większościowymi akcjonariuszami pozostaną twórcy i założyciele WB Electronics Piotr Wojciechowski i Adam Bartosiewicz. Środki z nowej emisji będą służyły inwestycjom w nowoczesne produkty i technologie oraz rozwój na rynkach międzynarodowych.

Od czasu II RP takiej inwestycji, by Skarb Państwa inwestował w spółkę prywatną, by wzmocnić jej pozycję, a nie ją tylko ratować – mówi Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics. Niebawem będziemy obchodzić dwudziestolecie istnienia naszej firmy. Od powstania firmy zwiększyliśmy zatrudnienie 40-krotnie, przychody zwiększyliśmy ponad 60 razy. To znaczy, ze dobrze pracowaliśmy przez ostatnie lata i potrafimy budować produkty innowacyjne. Instytucja państwowa, jaką jest PFR, pokazuje, że do takiego podmiotu ma zaufanie i widzi perspektywę dla rozwoju przemysłu obronnego w kraju. W najbliższych latach mam nadzieję, że udowodnimy, że było warto – dodał prezes spółki.

Wejście skarbu państwa przez Polski Fundusz Rozwoju do grupy WB Electronics sprawił, że ten kwitnący interes elektroniki wojskowej i cywilnej oraz produkty firmy, cieszące się sporym zainteresowaniem zagranicznych służb wojskowych i cywilnych, znalazły się w sferze wpływów wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Przemysł obronny pełni szczególną rolę w tzw. Planie Morawieckiego, zaś inwestycja PFR pozwoli na wzmocnienie polskiej branży zbrojeniowej, poprzez rozwój innowacyjnych technologii z korzyścią dla całej gospodarki - powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Chcemy także wspierać Grupę WB w ekspansji zagranicznej i liczymy na dobrą współpracę Spółki z Polską Grupą Zbrojeniową w realizacji kluczowych programów modernizacyjnych polskiej armii oraz w celu integracji krajowej oferty produktowej oraz zdobywaniu kontraktów na rynkach zagranicznych – dodał.

W ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju realizowany jest także program Żwirko i Wigura, którego zadaniem jest rozwój sektora bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów). Spółka Flytronic z Grupy WB jest polskim liderem w produkcji systemów bezzałogowych.

Grupa WB jest największą prywatną firmą działającą w sektorze zbrojeniowym w Polsce, pełni rolę integratora złożonych systemów dowodzenia i łączności przeznaczonych na rynki wojskowe i cywilne specjalnego przeznaczenia.

Bardzo cieszymy się z pozyskania stabilnego oraz wiarygodnego inwestora jakim jest PFR. Dzięki pozyskanym środkom rozszerzymy portfolio produktowe rozwijając nasze innowacyjne technologie - powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB. To da nam możliwość oferowania klientom unikalnych na skalę światową rozwiązań oraz pozwoli na umocnienie pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Grupa WB już dziś jest obecna na kilkudziesięciu rynkach, między innymi w USA, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej, Afryce Północnej, oraz Azji Południowo-Wschodniej, od 2016 r. posiada również spółkę zależną w Malezji – dodał.

Najważniejszymi produktami Grupy WB są systemy FONET (cyfrowy system łączności i dowodzenia umożliwiający zarządzanie polem walki) oraz TOPAZ (systemy kierowania ogniem i zarządzania polem walki dla artylerii). Spółka oferuje modułowe rozwiązania w ramach powyższych systemów koncentrując się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Grupa WB jest również autorem rozpoznawczego bezzałogowego systemu powietrznego klasy mini FIyEye, który jako pierwszy w tej kategorii został wdrożony do służby w Wojsku Polskim. Obecnie Grupa WB zatrudnia pond 800 osób, z czego ponad połowa to inżynierowie działów badawczo ~ rozwojowych.

W 2016 r. Grupa WB wypracowała 354,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 53,1 mln zł zysku EBITDA. W listopadzie 2017 r. Spółka pozyskała 80 mln zł z prywatnej oferty obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, w ramach emisji refinansującej poprzednią emisję papierów dłużnych.

Uważamy, że spółka ma ogromny potencjał, a współpraca z Grupą PFR, to zupełnie nowy etap w jej rozwoju. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, Grupa WB w pełni udowodniła, że jest w stanie skutecznie wykorzystywać potencjał polskiej myśli inżynierskiej i wprowadzać rozwiązania, które z sukcesem konkurują z produktami globalnych koncernów zbrojeniowych. Jestem przekonany, że to inwestycja przyniesie korzyści zarówno dla WB Electronics, jak i całej branży zbrojeniowej w Polsce - powiedział Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu ds. inwestycyjnych PFR.

Spółki z Grupy WB biorą udział w projektach badawczo rozwojowych, gdzie przykładem takiego projektu jest opracowanie przewoźne radiostacji Guarana, w ramach którego Radmor pełni funkcję lidera konsorcjum, natomiast WB Electronics jest członkiem konsorcjum realizującego program indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierza „Tytan”.

PFR na koniec konferencji uspokajał potencjalnie sceptycznych obywateli i zapewniał, że to przemyślana inwestycja i wie jak inwestować pieniądze.

Co do stopy zwrotu z inwestycji PFR, nasze fundusze, którymi zarządzamy mają rynkowy charakter i patrzymy głównie pod kątem możliwości uzyskania rynkowych stop zwrotu z naszych inwestycji. W tej chwili zwrot z kapitału naszych inwestycji oscyluje średnio między 9 proc. a 11 proc – powiedział Paweł Borys, prezes PFR. W trudnych inwestycjach stopa potrafi nawet przekroczyć te poziomy. Ta inwestycja jest mniej więcej po środku. Postrzegamy WB jako firmę, która ma dobre wyniki finansowe i przepływy, a widzimy, że dzięki podwyższeniu kapitału ten zwrot można przyspieszyć. W naszych umowach przewidujemy także mechanizmy zabezpieczające zgodnie ze standardami rynkowymi. PFR powinien mieć w tym roku ROE w okolicach 15%, więc to pokazuje, że potrafimy dobrze inwestować. Tak dla uspokojenia podatników dodał prezes PFR.