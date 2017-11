Jeśli prognoza Komisji Europejskiej dotycząca deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na rok bieżący się potwierdzi, oznaczać to będzie rekordowo niski deficyt, uważa Ministerstwo Finansów.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się w 2017 r., zgodnie z prognozą Komisji, do 1,7% PKB wobec 2,5% PKB w 2016 r. W latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 1,7% i 1,9% PKB. Jeśli szacunek KE na rok bieżący się potwierdzi, oznaczać to będzie rekordowo niski deficyt. W okresie członkostwa Polski w UE jedynie w 2007 r. deficyt osiągnął zbliżony poziom (1,9% PKB) - czytamy w komunikacie resortu poświęconym dzisiejszym prognozom KE.

Niższy niż oczekiwany przez MF (2,6% PKB w jesiennej notyfikacji przesłanej do Eurostatu) deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wynika przede wszystkim z bardziej optymistycznych prognoz Komisji odnośnie do wzrostu gospodarczego w Polsce, determinowanego głównie wzrostem popytu krajowego - czytamy dalej.

Jak podkreślił resort, KE bardziej optymistycznie ocenia w związku z tym wpływy z podatków, w szczególności z podatków pośrednich. Jednocześnie Komisja, biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki budżetu państwa, dość konserwatywnie ocenia możliwości znaczącego wzrostu wydatkowania w IV kwartale br.

KE w 2018 r. zakłada utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB na zbliżonym poziomie do 2017 r. Dobry punkt wyjściowy w 2017 r. oznacza również, że dla 2018 r. prognoza Komisji jest bardziej optymistyczna od prognoz MF (2,7% PKB w ustawie budżetowej na 2018 r.). Różnica ta ma źródło m.in. w wykorzystywanym przez Ministerstwo podejściu do prognozowania wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. w założeniu o pełnym wykorzystaniu limitu wydatków wynikającego ze stabilizującej reguły wydatkowej - czytamy dalej. ISBNews, MS