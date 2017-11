Polski Holding Nieruchomości z dobrymi wynikami

Polski Holding Nieruchomości zaprezentował dziś wskaźniki za okres od objęcia kierownictwa przez nowy zarząd - Sprawozdanie z realizacji programu inwestycyjnego – czyli częściowe wyniki za ostatnie 1,5 roku i wygląda na to, że nowy zarząd ma się czym pochwalić

Efektywność najmu znacząco się poprawiła. Od stycznia 2016 roku powierzchnia najmu, posiadana przez Grupę Kapitałową PHN powierzchnia najmu brutto (GLA) co prawda zwiększyła się do października 2017 tylko o 6 proc., ale powierzchnia najdroższa – klasy A – z wyłączeniem powierzchni na potrzeby własne, wzrosła już o 42 proc. Tym samym w posiadaniu GK PHN obecnie jest 277 174 metry kwadratowe powierzchni brutto, w czym 84 570 m2 powierzchni klasy A (z 59 472 m2 w styczniu 2016). O 43 proc. Zmniejszył się udział pustostanów w zasobach spółki (14,6 proc).

Dochodowość nieruchomości (YIELD) zwiększyła się o 14 proc. (5,7 proc.), a zysk operacyjny z najmu, podwajając półroczne dane, ma wzrosną co 38 proc. Za to skorygowana EBIDTA, w porównaniu z 2015 rokiem, za 2017 roku ma wzrosnąć aż o 69 proc., do poziomu 54,4 mln zł.

Jedną z głośniejszych inwestycji, jakie realizuje obecnie grupa, to PHN Tower przy Rondzie ONZ w Warszawie. Szacowany koszt inwestycji to 400 mln. Zł przy powierzchni 40 000 m2, ale pozwolenia na PHN Tower od miasta nadal nie ma.

PHN Tower, Warszawa, Rondo ONZ / autor: PHN

Nie ma zgody od miasta. W tej chwili miasto odwołało się od… własnych decyzji do SKO. Nie wiemy o co chodzi, ale mamy nadzieję, że niedługo będzie to już załatwione. Jednak, jeśli jedna komórka miejska odwołuje się od drugiej, a w zasadzie od decyzji swojego przełożonego, to jest to objaw jakiejś choroby, ale to tylko świadczy o władzach miasta. To bardzo słabo wygląda – dodał Jankiewicz.