Kawałek papieru, który kosztuje 300 mln zł rocznie

Likwidacja banderol na winach usunie największą barierę w rozwoju branży winiarskiej w Polsce - powiedziała dyrektor generalna Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Wina Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska. Dodała, że dla producentów i importerów oznacza to oszczędności ok. 300 mln zł rocznie.

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów pracuje nad projektem rozporządzenia znoszącego system banderolowania win. Projekt ma być gotowy do końca roku tak, „aby w pierwszym kwartale przyszłego roku rozporządzenie weszło w życie”.

W jej ocenie wyrówna to szanse wejścia na rynek małych i średnich przedsiębiorców.

Według Agencji Rynku Rolnego w polskiej branży winiarskiej działa 197 producentów.

Ale z tego, co wiemy jako reprezentanci całego środowiska, w Polsce jest ok. 700 winnic. Ich liczba z roku na rok rośnie - zaznaczyła szefowa Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Wina.

Włodarczyk-Niemyjska zwróciła też uwagę na ogromną skalę importu.

Według niej ogromnym problemem jest „sama obsługa banderol”.

Chociażby to, że trzeba złożyć wnioski o wydanie banderol do urzędów celno-skarbowych, odebrać je w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przechowywać w odpowiednim miejscu, transportować w sposób zabezpieczony - wyliczyła.

Jak dodała, większość importerów wysyła banderole do krajów, z którego wino jest importowane i tam są one naklejane na butelki, a „gigantyczne koszy” z tym związane ponosi importer.

Kolejna kwestia, jak zaznaczyła, to wysyłka banderol za granicę.

W skali importu 1 miliona butelek rocznie sama wysyłka banderol do producenta za pośrednictwem firm kurierskich to dla importera koszt 60 tys. zł rocznie. Do tego dochodzi transport. Problemem jest też to, że banderole się odklejają, a źle przyklejona banderola to przestępstwo skarbowe - wskazała.