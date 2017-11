Branża PR na dużym plusie

Łączne przychody 22 agencji public relations w 2016 roku wyniósł 206,6 mln zł. W przypadku 20 firm, które były także w rankingu za 2015 rok, łączny przychód zmalał o 0,12%, wynika z rankingu przygotowanego przez magazyn „Press”

Pięć największych agencji - Partner of Promotion , MSLGroup, 24/7Communication, 38PR & Content Communication, AM Art-Media Agencja PR - odnotowało łącznie prawie 114 mln zł przychodów.

Wzrosła również ilość agencji deklarujących ponad 10 mln przychodów. W 2015 roku było ich 5, rok później - 7.

Pierwsze miejsce, po raz 10 zajęła agencja Partner of Promotion z przychodem w wysokości 38,8 mln zł, która odnotowała spadek, w porównaniu z 2015 rokiem, o 1,85%. Firma rozpoczęła współpracę m.in. z Pepsico, Conperio czy Krajową Federacją Producentów Zbóż. W 2016 roku kontynuowała też 4 długofalowe projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Na drugim miejscu uplasowała się, po raz drugi z rzędu MSLGroup należąca do sieci Publicis, jej przychód wyniósł 24,8 mln zł, wzrost w porównaniu do roku 2015 o 17,15%. Agencja poszerzyła zespół specjalistów od public affairs, a także rozwijała kompetencje digital w zakresie social mediów i storytellingu - czytamy w analizie przygotowanej przez Press.