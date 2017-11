Pracowników szukają już niemal wszędzie

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 1,1 pkt m/m i wyniósł 252,1 pkt w październiku 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Autorzy raportu podkreślają, że wysoka podaż pracy występuje w niemal wszystkich sektorach gospodarki.

Liczba internetowych ofert pracy nieprzerwanie wzrasta od roku. Co więcej ten rok przyniósł ożywienie nawet dla zawodów, na które zapotrzebowanie spadało w ubiegłych latach. Dotyczy to na przykład sektora edukacji. Podczas sezonu wiosenno-letniego do spadku stopy bezrobocia rejestrowanego przyczyniało się głównie zatrudnianie pracowników sezonowych. We wrześniu, stopa bezrobocia po wyłączeniu fluktuacji o charakterze sezonowym ponownie spadła, osiągając nowy, najniższy poziom - czytamy w raporcie.