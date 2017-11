Bleisure, czyli nowy trend wśród millenialsów

Turystyka to jedna z gałęzi gospodarki, która mimo postępującej cyfryzacji naszego życia zyskuje na znaczeniu. Coraz większy udział w tej dziedzinie zaczyna odgrywać turystyka biznesowa.

Tegoroczny raport „Travel and Tourism Impact 2017” określa udział turystyki biznesowej w ogólnoświatowej turystyce aż na 23,2 proc. Szacuje także niebagatelny wkład tej dziedziny gospodarki do światowego produktu brutto - 1154 mld dolarów.

Oczekiwania co do podróży biznesowych mocno się zmieniły. Wymiana pokoleń sprawiła, że odbiorcami usług są dzisiaj millenialsi (urodzeni 1980-2000) – znani jako dość roszczeniowi i wygodni, ale również zaangażowani w pracę. Ich liczba przekracza 2,3 mld. W naszym kraju jest to pokolenie przełomu - pierwsze dorastające w wolnej Polsce.

Bleisure – to ulubiony trend wśród millenialsów. To połączenie dwóch angielskich słów: business i pleasure, czyli biznesu i przyjemności. Tak określa się wyjazd służbowy połączony z turystycznym. Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywa pracodawca. Dobrze ustalony termin (np. na koniec lub początek tygodnia) pozwala przedłużyć pobyt na weekend: przed lub po dniach spotkań firmowych. Do dopłaty pozostanie koszt dodatkowego noclegu i wyżywienia, ale podróż można przebukować na korzystniejszą datę. Ten trend potwierdzają raporty agencji. Booking.com obliczył, że 49 proc. rezerwacji dokonanych na ich platformie przez podróżujących w sprawach biznesowych wiąże się z wydłużeniem pobytu. Z kolei wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Founder’s Card wskazują, że 81 proc. przedsiębiorców wybrało bleisure.

Zresztą to właśnie podmioty tzw. gospodarki współdzielenia (sharing economy) są istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany w zarządzaniu turystyka biznesową. Choć z założenia firmy takie jak AirBnB, Booking, Uber itp. kierowały swoją ofertę do klientów indywidualnych, dziś widzą ogromny potencjał klientów biznesowych i tworzą narzędzia do obsługi tego sektora. To spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony travel managerów. Raport z badania przeprowadzonego wśród 127 travel managerów przez firmę Carlson Wagonlit Travel wskazuje, że 31 proc. z nich uważa za istotne w ich pracy funkcjonowanie firm noclegowych, a 43 proc. firm transportowych – właśnie z branży sharing economy.