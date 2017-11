Amerykanie chcą do Donbasu

Przedstawiciele amerykańskich władz przygotowują się do przetestowania gotowości Rosji do zakończenia konfliktu w Donbasie i spróbują uzyskać zgodę Moskwy na rozmieszczenie 20 tys. żołnierzy sił pokojowych na wschodzie Ukrainy - pisze „Wall Street Journal”.

Powołując się na amerykańskich i zachodnich urzędników, gazeta donosi, że USA w najbliższych dniach omówią tę propozycję z rosyjskimi władzami. Przypomina też, że prezydenci Rosji Władimir Putin i USA Donald Trump mogą się spotkać w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Wietnamie w piątek.

Według dziennika niektóre zachodnie kraje, w tym Francja i Niemcy, mają nadzieję, że Putin szuka sposobu, by położyć kres wojskowemu wsparciu Moskwy dla ukraińskich separatystów.

Jak czytamy, propozycja jest częścią szerszej strategii administracji Trumpa wobec Rosji. Zakłada ona podejmowanie dyplomatycznych wysiłków, mających na celu przymuszenie Moskwy do ponownego przestrzegania traktatów o kontroli zbrojeń, takich jak zakaz pocisków średniego zasięgu. USA oskarżają Rosję o złamanie tej umowy (INF).

Zachodnie stolice są jednak sceptycznie nastawione co do tego, czy Rosja wypełni swoje zobowiązania wynikające z mińskich porozumień pokojowych, które obligowały ją do wycofania żołnierzy i broni z Ukrainy oraz do umożliwienia władzom w Kijowie przywrócenia kontroli - czytamy.