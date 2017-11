Były szef Facebooka o szkodliwym wpływie...

Sean Parker, jeden z założyciela Facebooka, stwierdził niedawno, iż żałuje kilku swoich decyzji w trakcie tworzenia portalu. I wskazuje, iż Facebook może negatywnie wpływać na ludzką psychikę. „Bóg jeden wie co robi on z umysłami naszych dzieci” - stwierdził Parker.

Sean Parker jest w środowisku programistów prawdziwą gwiazdą rocka. Twórca portali Napster, Plaxo i Causes był też członkiem grupy, która zakładała Facebook. Udziały, które miał w firmie uczyniły Parkera miliarderem, a on sam był swego czasu wielkim orędownikiem nowej fali social mediów. Jak przyznał, wielokrotnie w dyskusjach ze sceptycznie nastawionymi użytkownikami wskazywał im, iż Facebook nie tylko odmieni świat internetu ale z czasem i oni sami dołączą do społeczności.

Teraz jednak podczas spotkania branży IT Axios w Filadelfii (USA) były współtwórca Facebooka wskazał, iż zmienił opinię na temat tego medium. Parker od lat zajmujący się głównie działalnością dobroczynną, stwierdził, iż zmienił opinię na temat giganta social mediów:

Nie wiem czy w pełni rozumiałem jakie będą konsekwencje tego co robimy. Portal dosłownie zmienia relacje społeczne, ludzie inaczej się ze sobą porozumiewają. Co więcej Facebook wpływa na produktywność, ogranicza ją w bardzo dziwny sposób. A Bóg jeden wie co Facebook robi z mózgami naszych dzieci.

Jak podkreśla Parker, tworząc Facebooka celem programistów było to by użytkownicy spędzali na stronie jak najwięcej czasu jak tylko to możliwe. Parker zaznacza, iż udało im się stworzyć socjologiczną pętlę z której użytkownicy nie mogą tak łatwo się wyrwać.

Krytycy wystąpienia Parkera wskazują, iż może on być w konflikcie z Facebookiem po tym jak w niejasnych okolicznościach w 2005 roku do jego domu wkroczyła policja. Skonfiskowała wtedy znalezione tam „zakazane substancje” a samego Parkera aresztowała. Do dziś nie wiadomo kto złożył doniesienie, sam Parker podejrzewał kolegów z Facebooka, szczególnie, iż po incydencie bardzo szybko musiał on wycofać się z firmy, zachowując jednak udziały.

Jednak Parker nie jest jedynym gigantem z Doliny Krzemowej, który krytykuje obecne trendy w internecie. Tristan Harris, jeden z założycieli Google w tym roku podczas wywiadu dla gazety The Guardian dość ostro wypowiadał się na temat zmian jakie następują w zachowaniach użytkowników a które spowodowane są jego zdaniem wpływem jaki wywierają social media:

Wszyscy jesteśmy wpięci do systemu. Nasze umysły są opanowane. Nasze wybory nie są wcale tak suwerenne jak nam się wydaje.

W 2017 roku, według szacunków serwisu Statista, Facebook miał 2 mld użytkowników. To tyle ile wynosiła cała populacja Ziemi w roku 1930.

