Święto Niepodległości na nowym portalu 2018.pl

Portal 2018.pl – to nowa strona internetowa gromadząca w jednym miejscu liczne informacje na temat uroczystości związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, a także wyjątkową lekcją historii – portalem zbierającym ciekawe artykuły i opracowania historyczne, których autorami są znani z łamów „wSieci Historii” i niezwykle cenieni autorzy. Grupa medialna Fratria zapowiada intensywny rozwój historycznej strony 2018.pl, której premiera zaplanowana została na 11 listopada 2017.

Portal 2018.pl to przedsięwzięcie wyjątkowe – w intuicyjny, przejrzysty sposób prezentuje dumną historię Rzeczypospolitej, drogę do niepodległości i sukcesy Polaków. Stulecie odzyskania wolności po latach zaborów – wielki jubileusz w 2018 roku, jest niezwykłą okazją, by portal poza przedstawieniem historii, w jednym miejscu gromadził informacje na temat obchodów, uroczystości i wydarzeń związanych z radosnym świętowaniem i wspominaniem dziejów Niepodległej.

Chcemy pokazać naszą dumę ze zbliżających się obchodów roku 2018, dlatego postanowiliśmy stworzyć miejsce w internecie łączące wszystkich, który są zainteresowani tą wielką polską rocznicą; miejsce, w którym będziemy gromadzić wszelkie informacje dotyczące tego, co dzieje się w całej Polsce w związku z 2018 r. – zapowiada redakcja portalu.

Portal zawiera zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, kalendarium obchodów, aktualności z całego kraju dotykające szeroko pojętej tematyki niepodległościowej, jak i – już wkrótce - omówienia tego, co już się wydarzyło: relacje, podsumowania, streszczenia.

Intencją wydawcy jest pomoc w promocji informacji o różnego rodzaju przedsięwzięciach historycznych, stąd do współtworzenia portalu zaproszone są instytucje, które chciałyby dotrzeć ze swoim przekazem do większej grupy odbiorców - miłośników polskiej historii.

Portal 2018.pl to także doskonałe teksty historyczne, znane z łamów wydawnictw Fratrii, przede wszystkim zaś ze stron miesięcznika „wSieci Historii”, który ukazuje się już od ponad czterech lat. To teksty najlepszych autorów, które dotyczą polskich losów, sukcesów międzywojnia, tragedii obu wojen światowych, czasów PRL. Redakcja nie pomija wydarzeń z historii najnowszej, a także opowieści o najstarszych, formacyjnych wydarzeniach z dziejów Polski (archiwum artykułów jest cały czas uzupełniane).

Redakcja portalu ma aspiracje stać się forum debaty publicznej na temat dziejów Polski, stąd profile 2018.pl są oczywiście obecne w mediach społecznościowych - Facebook czy Twitter, gdzie na bieżąco dziennikarze informują, co ciekawego dzieje się na stronach 2018.pl.

Portal 2018.pl chce być punktem orientacyjnym i miejscem wyjątkowej lekcji historii, wymiany opinii wszystkich dumnych z wielkiej rocznicy i oczywiście niepodległości Rzeczypospolitej. Polecamy wizytę na portalu i zapraszamy do jego współtworzenia. Zapraszamy też na FB - www.facebook.com/2018pl