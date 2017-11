To już pewne. Kielce dołączyły do Mieszkania plus

Kielce podpisały z Krajowym Zasobem Nieruchomości list intencyjny ws. dołączenia do programu Mieszkanie+, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Miasto chce zrealizować 5 budynków na łącznie 155 mieszkań

Kielce zaproponowały wysoką jakość zagospodarowania i połączyły to z wielowymiarowym podejściem do rozwiązania zarówno kwestii mieszkaniowych, jak i zwiększania funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Czekamy na takie projekty, które już na etapie wstępnej oceny wyglądają tak obiecująco i mają wysokie walory urbanistyczne - powiedział wiceminister Tomasz Żuchowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z opracowaną koncepcją, powstanie 5 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą: drogami wewnętrznymi, parkingami, ciągiem spacerowym, placem zabaw. W budynkach dostępnych dla osób niepełnosprawnych powstanie 155 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchni 38-64 m2.

Wszystkie mieszkania będą posiadały balkony lub tarasy oraz przynależne komórki lokatorskie. W podpiwniczeniach czterech budynków zaplanowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych, podał także resort.

Myślimy kompleksowo o całym mieście, dlatego jako pierwszy samorząd w Polsce zaoferowaliśmy wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości realizację całego osiedla. Liczymy na to, że program Mieszkanie+ da miastu impuls do rozwoju i wyznaczy standard zagospodarowania dla wielu firm deweloperskich funkcjonujących w mieście. To nie będzie konkurencja dla Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - po prostu osoby, które nie mają środków na partycypację będą mogły skorzystać z programu Mieszkanie+ - wskazał wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski.