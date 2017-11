Polski menedżer biegnie po sukces

Nie ma czegoś takiego jak polska szkoła zarządzania, jednak to, co wyróżnia polskich menadżerów na tle innych, to bardzo silny duch przedsiębiorczości - mówili w piątek uczestnicy panelu podczas Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego

Polscy menadżerowie, są często po studiach na zagranicznych uczelniach, MBA, mają doświadczenia w zachodnich przedsiębiorstwach. To co ich wyróżnia to bardzo silna przedsiębiorczość. Tam, gdzie zachodni menadżer mówi, że czegoś nie da się zrobić, polski prze do przodu, i pokazuje, że to początek drogi - powiedział doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Jarosław Grzywiński.

Jak mówił jest bardzo wiele przykładów takiego myślenia, kiedy pewne wizje, marzenia okupione bardzo ciężką pracą zaowocowały wielkimi sukcesami. Tak było np. w przypadku polskiego sektora budowlanego, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji po Euro 2012 i w którym miało miejsce kilka spektakularnych i - jak podkreślił - niezasłużonych bankructw, a który dziś ” rok po roku” odnosi wielkie sukcesy.

Przemysław Antas, z kancelarii Antas Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych, opierając się na swoich międzynarodowych doświadczeniach w krajach Europy Zachodniej i w Azji powiedział, że w jego opinii polscy przedsiębiorcy są głodni sukcesu i bardzo im się chce. Jak mówił, pracownicy dużej, międzynarodowej firmy w czeskiej Pradze poznają Polaków po tym, że nasi rodacy biegają w biurze. Spieszą się, chcą jak najwięcej załatwić, rozwijać się, pozyskać kapitał. Jest to jednak okupione bardzo ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami - dodał.

Antas dodał, że z jego obserwacji wynika jednak, że polscy przedsiębiorcy mają skłonność do mikromenadżerowania, co oznacza że z trudem przychodzi im delegowanie zadań tak, by nie zajmować się wszystkimi sprawami w firmie. Jednak to, co pozytywnie wyróżnia ich na tle innych, to myślenie, że się da i bardzo duża ambicja.

Kongres Polskiego Patriotyzmu Ekonomicznego jest pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i polski biznes. Polski Ślad to z kolei certyfikat przyznawany przedsiębiorcom, którzy w biznesie kierują się patriotyzmem ekonomicznym. Obejmuje zarówno firmy jak i same produkty. w 2017 roku przyznano 60 certyfikatów dla firm i 26 dla produktów. Wśród podmiotów uhonorowanych Polskim Śladem jest m. in Ursus, Izodom 2000 Polska, DP Logistics.

PAP, mw