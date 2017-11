W Polsce niedocenia się firm rodzinnych

O kluczowej roli, jaką rodzinne przedsiębiorstwa pełnią w rozwoju polskiej gospodarki oraz napotykanych przez nie trudnościach dotyczących m.in. sukcesji, dyskutowali uczestnicy 10. zjazdu firm rodzinnych, który odbył się w piątek w Łodzi

To my wytwarzamy blisko dwie trzecie PKB i zatrudniamy ponad połowę pracowników w Polsce, ale o nas mało się mówi; większe zainteresowanie budzą korporacje. Ale to my swoją mozolną, codzienną, rodzinną pracą budujemy PKB tego kraju. Chcemy przypomnieć o tym w naszym +Manifeście przedsiębiorców rodzinnych+ - podkreśliła prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) Ewa Sobkiewicz na briefingu przed rozpoczęciem zjazdu.