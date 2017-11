GAZETA BANKOWA: Komputery, które ufają za bardzo

Internet Rzeczy (ang. Internet od Things, IoT) już niebawem będzie komunikacją nie tylko maszyn, ale i przedmiotów codziennego użytku w sieci generującej tak dużo informacji, że bez pomocy maszynowej (nie kognitywnej) sztucznej inteligencji (AI) nie sposób będzie funkcjonować. Prawdziwa eksplozja tej technologii dopiero przed nami, ale już teraz potrafi pokazać imponujące możliwości. I zarazem już dziś dostarcza zagrożeń na kolosalną skalę – pisze Maksymilian Wysocki w „Gazecie Bankowej” .

W 2017 r. mamy już ok. 20,35 mld (słownie: dwadzieścia miliardów trzysta pięćdziesiąt milionów!) urządzeń podłączonych do internetu. I przybywa nam 645 na sekundę nowych urządzeń w sieci. Dwa lata temu było to 48 urządzeń na sekundę. W 2025 r. będzie co sekundę 2392 urządzeń więcej, a na rynku będzie już prawie 75,5 miliarda urządzeń IoT. Przewidywana dynamika na lata 2015–2025 to 389 proc.

Internet Rzeczy, czy też, jak się coraz częściej mówi „Internet wszechrzeczy” to termin już nienowy, ale prawdziwy jego rozkwit jest dopiero przed nami. Na razie bowiem komunikacja odbywa się głównie na poziomie „machine 2 human”, a o etapie dojrzałości będziemy mówić, gdy komunikacja odbywać się będzie wielopoziomowo pomiędzy urządzeniami, najczęściej ze znikomą ingerencją człowieka – mówi Artur Szatkowski, Creative Technology Consultant, Hypermedia linked by Isobar, a Dentsu Aegis Network Company.

W firmach związanych z marketingiem programatycznym, czyli zautomatyzowanym, działającym w oparciu o algorytmy oraz wśród twórców technologii optymizm jest ogromny i autentyczny. Bo IoT to nawet nie same nowe możliwości technologii i monetyzacji wiedzy oraz pomysłów, ale przede wszystkim fundamentalna zmiana tego, jak wygląda nasze codzienne życie.

Najlepiej zobrazować to na przykładzie: obecne rozwiązanie IoT ograniczają się do dość uproszczonych scenariuszy (np. inteligentne oświetlenie w domu sterowane z poziomu smartfonu, inteligentny termostat w domu, itp.). Już w niedalekiej przyszłości standardem może stać się scenariusz, w którym poszczególne urządzenia „rozmawiając” ze sobą, sugerują człowiekowi rozwiązania lub nawet podejmują autonomiczne decyzje o tym, jak zafundować nam nieznany wcześniej komfort życia.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Ale bogactwo rozwiązań i możliwości rynku konsumenckiego obecnie to tylko kropla w morzu, w porównaniu z zastosowaniami przemysłowymi IoT. Wdrożenia w tym zakresie pozwalają zarabiać i oszczędzać miliardy.

Jesteśmy obecnie świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, którą napędza cyfryzacja naszego stylu życia, czyli konsumentów, jak i cyfrowa transformacja gospodarki, poszczególnych sektorów i samych przedsiębiorstw – mówi Jarosław Zarychta, dyrektor ds. sektora energetyki i przemysłu Microsoft Polska. – Ta fundamentalna zmiana jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej, która dosłownie ożywia koncepcję Internetu Rzeczy. Łączy ona sensory, liczniki, urządzenia, integruje systemy biznesowe, umożliwia korelację informacji z wielu niepowiązanych dotąd źródeł, zapewniając tym samym rozwiązania do analizy danych. W ten sposób daje impuls, ale i narzędzia do transformacji cyfrowej, kreującej nowe modele biznesowe i nowe źródła przychodów dla firm z różnych sektorów rynku: przemysłu, handlu, finansów i wielu innych.

W wielu sektorach firmy podejmują szereg inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, które mają zapewnić płynny przepływ danych pomiędzy platformami, ludźmi i procesami. Powód jest prosty – nowe źródła przychodów z wykorzystania danych. Szczególnie widać to właśnie w sektorze przemysłowym, gdzie zaawansowane, połączone urządzenia, wielkie zasoby danych (Big Data) i sztuczna inteligencja mogą przekształcić maszyny we współpracujące ze sobą roboty, które w interakcji z człowiekiem są w stanie adaptować się do zmieniających potrzeb. Dziś, jeśli maszyna ulegnie awarii, każda godzina przestoju oznacza utratę dochodów. Nieoczekiwane przestoje jednego urządzenia mogą wpływać na wydajność całej firmy. Dzięki zastosowaniu czujników i zaawansowanej analityce maszyn, przedsiębiorcy mogą przewidzieć, kiedy nastąpią awarie – a te przestaną być problemem. (…)

Zagrożenia (nie) z tej ziemi

Choć zastosowanie IoT w przemyśle wiedzie dziś prym i w połączeniu ze sztuczną inteligencją pozwala osiągać spektakularne rezultaty, wielu ekspertów podkreśla, że z biegiem czasu proporcje udziału w rynku IoT ulegną odwróceniu, gdy Internet Rzeczy stanie się powszechny, a rynek konsumencki zyska większy udział. A wtedy, szybko rosnącym zagrożeniem staną się ataki hakerskie, zmora niedalekiej przyszłości. (…)

Najnowszy raport Microsoft Security Intelligence Report (SIR) analizujący dane dotyczące cyberzagrożeń z pierwszego kwartału br. wskazuje 300-proc. wzrost liczby zaatakowanych kont użytkowników w ciągu ostatniego roku, natomiast liczba prób zalogowania się ze złośliwych adresów IP wzrosła w tym samym czasie o 44 proc. Raport mówi o samych atakach na konta użytkowników, które są raczej dobrze zabezpieczone, o ile ktoś sam nie udostępni swoich danych, nawet nieświadomie (swoją drogą, to obecnie największy problem cyberbezpieczeństwa danych osobowych). A systemy IoT są o wiele bardziej złożone, aplikacji i programów, obsługujących dany produkt jest wiele, a im więcej rozwiązań, tym więcej furtek i luk w systemie. (…)

Zbyt często zabezpieczenia są też pomijane, gdy zespół pracujący nad nowym projektem IoT zabiera się do dzieła. Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa są wycinane z projektów, żeby zrobić miejsce na dodatkowe funkcjonalności. Presja czasowa oraz prymat przyjazności użycia sprawiają, że bezpieczeństwo urządzeń schodzi na dalszy plan. (…)

