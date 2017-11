Zamknięcie dnia na giełdzie - piątek

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły tydzień spadkami, a dla WIG 20 była to trzecia z rzędu spadkowa sesja. Liderem zniżek na GPW był Eurocash, który podał słabsze od oczekiwań wyniki kwartalne

WIG 20 spadł w piątek na zamknięciu o 0,83 proc. do 2.457,62 pkt. Był to trzeci z rzędu dzień spadków indeksu.

mWIG 40 spadł 0 0,91 proc. do 4.833,37 pkt., sWIG 80 poszedł w dół o 0,27 proc. do 13.829,0 pkt., a WIG zniżkował o 0,79 proc. do 63.415,60 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 911 mln zł, z tego ponad 728 mln zł na spółkach z WIG 20.

Eurocash był w piątek najmocniej zniżkującą spółką na GPW (o 13,7 proc.), a także liderem obrotów (169 mln zł).

Grupa miała w III kwartale 35,7 mln zł zysku netto wobec oczekiwań na 60,6 mln zł. Analitycy oceniają, że wyniki Eurocashu rozczarowały, gorsze od oczekiwań rezultaty wypracował segment hurt zintegrowany oraz hurt niezależny.

Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocashu poinformował, że EBITDA grupy w IV kwartale może być płaska rdr, co oznaczałoby spadek znormalizowanej EBITDA w całym 2017 roku.

W dół o 4,8 proc. poszedł kurs Energi. Rzeczpospolita podała, powołując się na źródła, że w ramach rekonstrukcji rządu na stanowisku ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego może zastąpić Daniel Obajtek, obecny prezes Energi.

W WIG 20 rosły notowania pięciu spółek, a najmocniej w górę poszła JSW, o 3,3 proc.

Na szerokim rynku Torpol spadł o 1,6 proc. Prezes Grzegorz Grabowski spodziewa się, że w 2018 r. marża brutto na sprzedaży grupy może spaść lekko poniżej 4-5 proc., a w kolejnym roku może wzrosnąć powyżej tego poziomu.

Celon stracił 1,9 proc. Spółka poinformowała, że NCBR podpisał umowę na dofinansowanie projektu przez nią realizowanego. Całkowity koszt prac wynosi 37,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 25,6 mln zł.

Na szerokim rynku o 1,4 proc. spadła Agora. Spółka miała w III kwartale 2,2 mln zł straty netto, a analitycy szacowali 1,7 mln zł straty.

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2017 roku wyniósł 106,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wyniósł 36,6 mln zł. Kurs spółki pozostał bez zmian.

Synthos poszedł w dół o 1,8 proc. Grupa może dokonać odpisu wartości inwestycji w instalację do wytwarzania kauczuków typu SSBR, uruchomionej w trzecim kwartale 2015 roku.

Przy relatywnie wysokich obrotach wzrostami wyróżniła się m.in. Neuca (o 5 proc.) i Livechat (o 4,7 proc.), spadły zaś Gino Rossi (o 5,7 proc.) oraz Bumech (o 5,1 proc.).

Kurs akcji Cambridge Chocolate Technologies w dniu debiutu na NewConnect spadł o 28,6 proc. Z poprzedzającej debiut emisji akcji spółka pozyskała 20 mln zł na ekspansję i nowe produkty. Cambridge Chocolate Technologies zapowiada osiągnięcie zysku netto w 2018 r.

