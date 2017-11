Tysiące terenów już jest, teraz czas na budowę

Podpisaliśmy już pierwsze listy intencyjne w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, mamy do dyspozycji ponad tysiąc nieruchomości, na których mogą powstać lokale w ramach programu Mieszkanie plus - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski

Minister przypomniał, że dotąd pilotaż programu Mieszkanie plus prowadził BGK Nieruchomości (BGKN), który buduje domy m.in. w Białej Podlaskiej, Pruszkowie, Jarocinie i Gdyni. Wraz z wejściem w życie ustawy o KZN we wrześniu br. BGKN zakończył pilotaż programu, ale prowadzi tzw. część komercyjną.

KZN będzie prowadził działalność regulowaną prawnie ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Zasady najmu dotyczące mieszkań wybudowanych w ramach KZN będzie określało rozporządzenie wydawane co roku przez ministra budownictwa.

Krajowy Zasób Nieruchomości zaczyna inwestycje na gruntach Skarbu Państwa, już podpisaliśmy listy intencyjne z kilkoma samorządami, m.in. z Łomżą, Szczerzynami, Zakliczynem, Skawiną, Pcimiem, Ujsołami, Kuźnią Raciborską, Kielce. Mamy ustalony termin podpisania porozumienia dla Zielonej Góry - powiedział wiceminister.

Porozumienie z Pocztą Polską i PKP SA umożliwia dostęp do nieruchomości w tych budynkach, które będzie można zagospodarować na cele mieszkaniowe przez adaptację.

Żuchowski powiedział, że „przyspieszenie w programie Mieszkanie plus to dobra wiadomość dla czekających na mieszkanie”.

Pierwsi lokatorzy mogą się wprowadzić do mieszkań wybudowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości już na początku 2019 roku - dodał.

Jak poinformował wiceminister, KZN dysponuje już ponad tysiącem nieruchomości, które wskazały gminy oraz spółki Skarbu Państwa. Grunty te mogą zostać użyte pod zabudowę mieszkaniową w ramach KZN.

KZN będzie teraz analizował informacje przekazane o nieruchomościach i wybierał te najatrakcyjniejsze pod zabudowę mieszkaniową i gotowe do przyjęcia inwestycji (objęte planem miejscowym i uzbrojone).

Wiceszef MIB przypomniał, że zgodnie z przepisami, w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, samorządy posiadające grunty Skarbu Państwa są zobowiązane przekazać informację o tych gruntach do KZN - jeśli to grunty w granicach administracyjnych miast.

Jeśli chodzi o tereny wiejskie, ten czas wynosi 80 dni - wskazał. Później informację o tych gruntach będą weryfikować wojewodowie - oni mają na to 30 dni.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września br. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Od 22 września br. obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wykazów nieruchomości, które trafią do KZN. Wykazy sporządzane przez m.in. Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN.

Z kolei, wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody. W związku z tym do prezesa KZN trafią najwcześniej 10 grudnia 2017 r.

SzSz(PAP)