Papież Franciszek otrzyma choinkę prosto z Polski

11 listopada – w tym wyjątkowym dla Polaków dniu do papieża Franciszka wyruszyła bożonarodzeniowa choinka, która stanie się głównym elementem świątecznej dekoracji na pl. Św. Piotra. Uroczystego pobłogosławienia transportu choinki na placu Jana Pawła II w Ełku dokonał biskup Jerzy Mazur, który wraz z wiernymi modlił się za Ojca Świętego Franciszka, o Boże błogosławieństwo dla wiernych oraz o szczęśliwy przebieg trasy choinki.

Drzewo pochodzi z nadleśnictwa Gołdap w Puszczy Rominckiej. Ma 28 metrów wysokości, a średnica korony liczy ok. 9 metrów. W drodze do papieża Franciszka pokona 2060 km. Długość trasy i ściśle określone warunki transportu sprawiają, że dotrze do Watykanu 22 listopada. To już drugi raz, kiedy polska choinka trafi do papieża – pierwsza stanęła w Rzymie 20 lat temu. W tym roku bożonarodzeniowe drzewko zostanie ozdobione przez dzieci z oddziałów onkologicznych włoskich szpitali oraz mieszkańców Spoleto i Nursji – poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Włochy w ubiegłym roku. Uroczyste zapalenie lampek i oficjalne spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem odbędzie się 7 grudnia.

Poza ks. biskupem Jerzym Mazurem w uroczystym odprawieniu transportu wzięli udział przedstawiciele Polskich Lasów Państwowych. Spotkanie rozpoczęły przemówienia prelegentów dotyczące podarunku dla papieża oraz znaczenia, symboliki i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

„Tegoroczna choinka bożonarodzeniowa jest darem dziękczynnym Kościoła w Polsce. 25 lat temu Jan Paweł II dokonał reformy struktur administracyjnych i duszpasterskich, powołując 13 nowych diecezji, w tym diecezję ełcką. Cieszymy się, że w tym roku plac przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie ozdobi choinka bożonarodzeniowa pochodząca z diecezji ełckiej” – komentuje Jego Ekscelencja biskup ełcki Jerzy Mazur. „Inicjatywa podarowania choinki bożonarodzeniowej zrodziła się już 10 lat temu, drzewko miało być podarunkiem związanym z Milenium śmierci Św. Brunona. Już wtedy razem z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku zdecydowaliśmy się na przekazanie choinki, jednak dostaliśmy informację, że jej transport na pl. Św. Piotra będzie możliwy dopiero w 2017 roku. Musieliśmy poczekać, jednak to rok jubileuszowy, co bardzo nas cieszy. Oprócz jubileuszu 25-lecia nowych struktur Kościoła w Polsce, obchodzimy także 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie czy 100-lecie objawień w Fatimie” – dodaje Jego Ekscelencja biskup ełcki Jerzy Mazur.

Ponad dwutygodniową podróż i szczegółową relację z tej wyjątkowej akcji można śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych – na profilu „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża" na Facebooku. Tegoroczna akcja „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża" została zainicjowana przez arcybiskupów i biskupów metropolii warmińskiej i białostockiej oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Tradycja bożonarodzeniowej choinki na placu św. Piotra w Rzymie sięga 1982 r., kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II po raz pierwszy poprosił o umieszczenie świątecznego drzewka na placu św. Piotra. Dlaczego papież Polak zdecydował się na wprowadzenie w Rzymie nowych zwyczajów? Karol Wojtyła tęsknił za Ojczyzną, magią rodzimych świąt i niezwykłymi tradycjami, które na stałe wpisały się w polskie Boże Narodzenie. Mimo początkowych protestów, choinka szybko zyskała sympatię i popularność wśród pielgrzymów oraz dostojników kościelnych. Już w 1983 r. powstał zwyczaj, wedle którego choinka jest darem dla papieża od mieszkańców poszczególnych regionów Europy. W ciągu 35 lat tradycji drzewko przybyło m.in. z Niemiec, Austrii, Słowenii, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, Belgii, Czech i Słowacji. „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża" to kontynuacja pięknej tradycji, która nieodłącznie wpisuje się w pontyfikat Jana Pawła II. Świerk pochodzący z mazurskiego lasu zostanie przewieziony do Watykanu, gdzie stanie się centralną częścią świątecznej dekoracji. Akcja podkreśla wyjątkowość świąt Bożego Narodzenia w ujęciu tradycji chrześcijańskiej, wartości rodzinnych, a także wspomnień związanych z papieżem Polakiem. Ponadto, tegoroczne wydarzenie to jubileuszowy dar dla Ojca Świętego Franciszka, wyrażający wdzięczność za 25 lat istnienia nowych struktur kościelnych w Polsce. Na mocy papieskiej bulli „Totus Tuus Poloniae Populus" zostało powołanych 13 nowych diecezji, a 8 dotychczasowych zostało podniesionych do rangi archidiecezji. „Bożonarodzeniowa choinka dla Papieża" podkreśla również ważne jubileusze, obchodzone w tym roku w Kościele katolickim w Polsce: 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie oraz 100-lecie objawień fatimskich.

Pierwsza choinka na Placu Św. Piotra pojawiła się w 1982 r. z inicjatywy Jana Pawła II. Papież Polak tęsknił za polską oprawą świąt i uczynił z tego zwyczaj, który jest obecny do dziś. Już od 1983 r. pojawił się pomysł, by bożonarodzeniowa choinka stawała się darem dla papieża od poszczególnych narodów Europy m. in. Niemiec, Włoch i Austrii. Pierwsza polska choinka została podarowana papieżowi w 1997 r. i pochodziła z Tatr. Szczegółowe informacje nt. akcji „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża” można znaleźć na oficjalnym profilu na Facebooku:

