PGNiG notuje spore zyski

Zysk netto PGNiG w trzecim kwartale 2017 roku wyniósł 367 mln zł wobec 358 mln zł rok wcześniej i był niższy od konsensusu na poziomie 471,3 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy spadł w tym okresie do 418 mln zł z 519 mln zł rok wcześniej. EBIT był niższy od konsensusu na poziomie blisko 660 mln zł.

EBITDA grupy w trzecim kwartale wyniosła 1 mld 079 mln zł wobec 1 mld 138 mln zł przed rokiem. Analitycy oczekiwali, że wyniesie 1 mld 301,6 mln zł.

Z kolei EBITDA bez odpisów rzeczowych aktywów trwałych spadła w III kw. do 1,04 mld zł z 1,18 mld zł rok wcześniej.

Przychody grupy wzrosły do 6,08 mld zł z 5,7 mld zł w trzecim kwartale 2016 roku i były niższe od konsensusu na poziomie 6,3 mld zł.

Firma tłumaczy wzrost przychodów ze sprzedaży wzrostem cen oraz wolumenów sprzedaży gazu.

Jak podał PGNiG w prezentacji, odpisy na rzeczowe aktywa trwałe, sejsmikę oraz odwierty negatywne w ramach segmentu poszukiwanie i wydobycie wyniosły 20 mln zł wobec 35 mln zł rok wcześniej.

Z kolei w ramach segmentu obrót i magazynowanie rozwiązano odpis na zapasie gazu na kwotę 64 mln zł, jednak równolegle zawiązano odpis na utratę wartości posiadanych świadectw energetycznych, głównie białych certyfikatów w kwocie 48 mln zł.

Spółka przypomina także, że segment wytwarzanie rok wcześniej, w III kw. 2016 r., wykazał zysk z tytułu okazyjnego nabycia aktywów SEJ w wysokości 73 mln zł.

W prezentacji wskazano na wzrost udziału kierunku zachodniego w strukturze importu gazu.

W III kw. 2017 r. udział kierunku zachodniego wzrósł do 32 proc. z 7 proc. rok wcześniej. Z kolei udział kierunku wschodniego spadł do 54 proc. z 80 proc. przed rokiem. Udział LNG wzrósł do 14 proc. z 13 proc. w III kw. 2016 r.

„Rośnie (…) sprzedaż gazu. Trzeci kwartał, który jest zazwyczaj ciepłym, wakacyjnym i tradycyjnie w gazownictwie statycznym okresem, bardzo pozytywnie nas w tym roku zaskoczył. Według naszych analiz nie zdarzyło się jeszcze w historii, żeby w tym właśnie kwartale pojemność rynku w Polsce zwiększyła się aż o 300 mln m sześc. gazu rdr” - poinformował, cytowany w komunikacie, Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

„Wskazuje to na fundamentalne zmiany na rynku - zapotrzebowanie na gaz gwałtownie rośnie wskutek wzrostu gospodarki” - dodał.

Po trzech kwartałach 2017 roku zysk netto grupy wzrósł do 2,47 mld zł z 1,63 mld zł, zysk operacyjny wzrósł do 3,26 mld zł z 2,3 mld zł, EBITDA do 5,26 mld zł z 4,27 mld zł, a przychody do 24,9 mld zł z 23,1 mld zł.

PAP Biznes/ as/