Znamy wyniki PKO BP

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do 902 mln zł z 769 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk banku był lekko powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 870,3 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 849 mln zł do 901 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2017 roku wzrósł 17 proc. rok do roku i 5 proc. kwartał do kwartału.

Po trzech kwartałach 2017 roku zysk netto wynosi 2 mld 284 mln zł, czyli jest na poziomie z ubiegłego roku (2 mld 281 mln zł). Wskaźnik ROE netto wynosi 8,6 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2 mld 197 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2 mld 169,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 2 mld 153 mln -2 mld 189,1 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. rok do roku i 4 proc. kwartał do kwartału.

Marża odsetkowa po 9 miesiącach 2017 roku wynosi 3,27 proc.

Wynik z prowizji w III kwartale 2017 roku wyniósł 766 mln zł i był nieznacznie, 2 proc., powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 750,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 740,3 mln zł do 762,2 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 12 proc. rok do roku i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty w III kwartale wyniosły 1 mld 372 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1 mld 366,3 mln zł). Koszty pozostały płaskie w ujęciu rok do roku i kwartał do kwartału.

Na koniec września 2017 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 47,2 proc. z 51,9 proc. rok wcześniej. W ujęciu kwartalnym wskaźnik C/I wyniósł 43 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2017 roku 389 mln zł. Rynek oczekiwał nieznacznie wyższych odpisów na poziomie 394,8 mln zł. Odpisy spadły 7 proc. rok do roku i 1 proc. kwartał do kwartału.

Koszt ryzyka po trzech kwartałach 2017 roku jest na poziomie 0,74 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 0,73 proc. Koszt ryzyka w ujęciu kwartalnym wyniósł 0,73 proc.

Portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto wzrósł rok do roku o 7 proc. do 214 mld zł, a depozyty wzrosły o 4,8 proc. do 205,8 mld zł. W ujęciu kwartalnym kredyty wzrosły o 0,6 proc., a depozyty o 1,2 proc.

Kredyty brutto segmentu detalicznego wzrosły 6,6 proc. rok do roku i 1 proc. kwartał do kwartału do 157 mld zł, natomiast segmentu korporacyjnego wzrosły 8,3 proc. rok do roku i spadły 0,4 proc. kwartał do kwartału do 57 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,68 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 16,77 proc.

