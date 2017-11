Chemia do metalu - wzrasta eksport i nadwyżka

Najszybciej rośnie eksport produktów metalurgicznych oraz chemicznych - podało Ministerstwo Rozwoju w danych za okres od stycznia do września br.

Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. eksport zwiększył się o 9,8% do 149,63 mld euro, a import o 10,9%, do 147,77 mld euro.

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 9,1% (do ok. 118,9 mld euro), w tym do Niemiec o 9,7%, Czech o 5,7%, Wielkiej Brytanii o 5,1%, Francji o 8,2%, Włoch o 13,5% oraz Niderlandów o 10,8%. Jednocześnie na uwagę zasługuje dynamiczne zwiększenie sprzedaży zagranicznej m.in. do Austrii (o 16,5%) oraz Rumunii (o 13,5%). Wolniejszy wzrost importu z krajów unijnych (o 7,3%, do 88,2 mld euro) zaowocował zwiększeniem nadwyżki z UE o prawie 4 mld euro, do ok. 30,7 mld euro po 9 miesiącach br. - stwierdził resort.