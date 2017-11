Nowe obligacje oszczędnościowe zwiększyły sprzedaż

Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 902 mln zł w październiku br. (wobec 466 mln zł miesiąc wcześniej) - poinformowało Ministerstwo Finansów. To najlepszy miesięczny wynik od dwóch lat.

W październiku 2017 roku sprzedano obligacje: 3-miesięczne za 313,5 mln zł, 2-letnie za 262,9 mln zł, 3-letnie za 12,3 mln zł, 4-letnie za 258,4 mln zł, 10-letnie za 53,8 mln zł.

W październiku trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę 1,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie, podano także.

W październiku nabywców znalazły obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 902 mln zł. To najlepszy miesięczny wynik od dwóch lat. Największy udział w sprzedaży - 35%, miały wprowadzone od października do stałej oferty, nowe obligacje 3-miesięczne. Wartość ich sprzedaży wyniosła 313,5 mln zł. Nadal popularnością cieszą się też papiery 2- i 4-letnie, na których zakup przeznaczono w październiku pół miliarda złotych. Łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych od początku roku przekroczyła już 5,4 mld zł, co jest wynikiem najlepszym od 9 lat. Obligacje skarbowe gwarantują oszczędzającym bezpieczeństwo i zysk oraz zapewniają elastyczność w dostępie do zgromadzonego kapitału. Rekordowe wyniki sprzedaży pokazują, że Polacy doceniają te cechy i coraz chętniej pomnażają swoje oszczędności za pomocą obligacji skarbowych - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.