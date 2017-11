PGNiG walczy ze smogiem. Ruszyła kampania edukacyjna „Powietrze bez śmieci”

Głównymi elementami projektu będą: program edukacyjny oraz konkurs z nagrodami dla lokalnych społeczności. Całość swoją wiedzą, autorytetem i osobą wspiera znany prezenter telewizyjny i pasjonat nauki, Radosław Brzózka, który m.in. poprowadzi w szkołach pokazowe lekcje, poświęcone walce ze smogiem - powiedział Zbigniew Kajdanowski Prezes Fundacji PGNiG Część druga to działania skierowane do gmin, które mogą wziąć udział w konkursie i wygrać pięć Naukowych Stacji Zabaw PGNiG o wartości ok.100000 zł. To rodzaj parku eksperymentów i doświadczeń, gdzie całe rodziny będą mogły poznać prawa nauki i bawić się nimi. Każda gmina, która chce wziąć udział w projekcie, musi do końca tego roku zgłosić swój udział przez formularz na stronie www.powietrzebezsmieci/gminy. Następnie, po zweryfikowaniu zgłoszeń, rozpocznie się głosowanie, w którym każdy będzie mógł oddać swój głos na wybraną gminę. Najpierw musi jednak zapoznać się z materiałem na temat zanieczyszczeń powietrza i odpowiedzieć na proste pytanie. Tym samym projekt ma szansę stać się pierwszym, tak szerokim działaniem edukacyjnym w Polsce.