Lotnisko Chopina z 24 proc. wzrostem liczby pasażerów

W październiku na Lotnisku Chopina odprawiono ok. 1,43 mln osób, co oznacza wzrost o prawie 24% r/r, podała spółka. Od początku roku, w ruchu międzynarodowym podróżowało ok. 11,65 mln osób (wzrost o 20%), a w ruchu krajowym 1,83 mln osób (wzrost o 64%), dodano

Pod koniec października wprowadzony został nowy, zimowy rozkład rejsów. Przewidujemy, że w grudniu przekroczymy poziom 15 mln. obsłużonych pasażerów - powiedział dyrektor biura marketingu i PR Hubert Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Od 18 grudnia linia Ural Airlines planuje rozpocząć rejsy na nowym kierunku - Warszawa-Moskwa Domodiedowo realizowane do pięciu razy w tygodniu. To będzie również nowy przewoźnik w Warszawie, dodano.

W rozkładzie zimowym pojawią się nowości: od 4 grudnia rejsy do Berlina (TXL) uruchomi PLL LOT, od 14 grudnia wprowadzona zostanie również dodatkowa, druga dzienna rotacja linii Qatar Airways do Dohy. Ponadto przywracane są 4 sezonowe, regularne zimowe połączenia: Eljat Ovda, Grenoble, Turyn i Werona (wszystkie Wizzair) - czytamy dalej.

Z kolei Port Lotniczy Warszawa/Modlin w październiku obsłużył 249,63 tys. pasażerów. Tym samym odnotowano wskaźnik wzrostu ruchu pasażerskiego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na poziomie 11,67%.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największe lotnisko w Polsce. W 2016 r. port obsłużył 12,8 mln pasażerów, tj. o 14,4% więcej niż w 2015 r. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które zatrudnia ponad 1,5 tys. osób.

(ISBnews)SzSz