PGE nowym gigantem po przejęciu francuskiego EDF

Blisko 4,5 mld zł to jedna z większych transakcji w energetyce w Polsce i chciałbym podkreślić co to znaczy. To znaczy, że moc zainstalowana PGE wzrośnie o 25% energii, a ilość wytwarzanego ciepła wzrośnie ok. 113 proc. To świadczy o skali tej transakcji i zakresie funkcjonowania PGE w przyszłości. Jest ona teraz już niekwestionowanym liderem elektrociepłowniczym w Polsce – ocenił minister Tchórzewski podczas dzisiejszego briefingu zorganizowanego z okazji przejęcia wszystkich polskich aktywów francuskiego EDF

Nowy gigant elektrociepłowniczy w Polsce od dziś będzie nosić nazwę PGE Energia Ciepła. W końcowej fazie negocjacji sfinalizowanych na osiem tygodni przed terminem, kwota transakcji uległa redukcji i jej wartość wyniosła ostatecznie 4,27 mld zł. To blisko o ćwierć miliarda niższa, niż zakładała wycena przedsiębiorstwa ustalona na koniec 2016 roku. Przychody spółek będących przedmiotem transakcji wyniosły w 2016 r. ponad 5 mld zł, a zysk EBITDA przekroczył 1 mld zł.

To rzecz istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale i na przyszłość jeśli chodzi o program budowy energetyki polskiej – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Ocenił, że to dowód na to, że zeszłoroczna decyzja o zaniżeniu dwukrotnym dywidend PGE była słuszna, bo pozwoliła pozyskać środki na tę inwestycję, która jest kluczowa strategicznie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z politycznego punktu widzenia ta inwestycja uchronić ma nasz rynek przed wrogim przejęciem, o planowaniu którego odnotowano sygnały w zeszłym roku. Wtedy to EDF zaczął spotykać się i prowadzić rozmowy z funduszem, który miał co najmniej wątpliwe portfolio inwestycji, co mogło wskazywać – zdaniem ministra – na wątpliwą przyszłość strategicznych zasobów polskiej energetyki. Ruch ten ma też uchronić firmę przed „drenażem” – jak to określił – przez właścicieli zagranicznych.

Jest coraz większa trudność w rozróżnianiu źródeł kapitału w danym państwie. Nawet wywiady sobie z tym nie radzą - powiedział minister Tchórzewski. To mogą być pieniądze nawet terrorystów. Przejęcie największych ośrodków wytwarzających ciepło w Polce to jest gratka, z tej perspektywy. Nie ma czystego rynku, a państwo musi nad tym czuwać. Drenaż polskich pieniędzy przez chęć maksymalizacji zysku, a nie lokowanie zysków w inwestycje to także inny problem.

Dzięki tej transakcji Grupa PGE staje się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji ciepła systemowego. Przejęcie 8 elektrociepłowni (Elektrociepłownia w Krakowie, elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, elektrociepłownia w Toruniu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, elektrociepłownia w Zielonej Górze oraz w Rybniku) w największych polskich aglomeracjach pozwoli koncernowi na ekspansję w kraju i dostęp do 4,5 mln potencjalnych klientów.

Przejęcie aktywów PGE Energia Ciepła (od teraz) to kolejny krok realizacji strategii grypy ogłoszonej we wrześniu ubr. Strategii z kolejnymi fundamentami rozwoju. Przejmujemy aktywa, które są aktywami regulowanymi. Możemy teraz spokojnie planować dalszy rozwój grupy – powiedział prezes PGE Henryk Baranowski. Zamknięcie tej transakcji korzystnie zmienia strukturę grupy – dodał.

Transakcja, będąca jedną z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w ostatnich latach, została podpisana 13 listopada 2017 roku. Transakcja objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych.

PGE Polska Grupa Energetyczna po samodzielnym przejęciu aktywów EDF Polska podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GW, i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GW,. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji i zwiększy wolumen produkowanego ciepła o 150 procent.

Władze firmy podały, że w najbliższych miesiącach będą przejmowały zarządzanie kupionymi aktywami. Może to oznaczać zmiany kadrowe na różnych szczeblach.

Nowa strategia z konkretnymi planami odnośnie pozyskanych nowych zasobów PGE ogłoszona będzie za miesiąc w Gdańsku.