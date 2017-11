Setki milionów złotych dla innowacyjnych firm

PFR Ventures uruchomił fundusz PFR KOFFI FIZ, który ma zapewnić finansowanie spółkom innowacyjnym. Budżet programu to ponad 300 mln zł - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju.

Co najmniej drugie tyle zostanie dostarczone przez inwestorów prywatnych. W efekcie do spółek o największym potencjale wzrostu trafi ponad 600 mln złotych - dodano w komunikacie.

Jak podano, fundusz funduszy PFR Ventures jest kluczowym elementem programu Start In Poland - jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program Start In Poland, jak wyjaśniono, ma na celu stworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju - począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez wzrost, po ekspansję międzynarodową. W efekcie programu Start in Poland powstają nowatorskie technologie „Made in Poland”, „zdolne konkurować na rynkach zagranicznych”.

Do tej pory na polskim rynku brakowało instytucji wspierającej proces wzrostu młodych innowacyjnych firm, znajdujących się na późniejszym etapie rozwoju. Zadaniem funduszu PFR KOFFI FIZ jest przyspieszenie rozwoju segmentu +Growth VC+ w Polsce. Liczymy, że dzięki finansowaniu i transferowi wiedzy od doświadczonych funduszy VC, wiele polskich innowacyjnych firm zaistnieje także na arenie międzynarodowej - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Jak wskazano, w ramach programu KOFFI finansowanie otrzyma od 5 do 8 funduszy VC w łącznej kwocie ponad 600 mln zł. Pojedynczy fundusz VC będzie mógł zostać zasilony od 35 do 60 mln zł.

Środki te będą stanowić maksymalnie 50 proc. kapitalizacji takiego funduszu - poinformowano.

W ramach programu KOFFI, oprócz polskich zespołów, aplikować mogą także doświadczone fundusze zagraniczne.

Jednym z celów programu KOFFI jest wzmocnienie ekosystemu venture capital w Polsce, m.in. poprzez transfer do kraju unikalnego know-how w zakresie prowadzenia inwestycji VC - wyjaśniono.

Według prezesa PFR Ventures Macieja Ćwikiewicza, w przypadku, gdy rolę inwestora w spółce będzie pełnić fundusz VC z międzynarodowym doświadczeniem, polskie firmy oprócz kapitału na rozwój działalności w Polsce zyskają dodatkowo możliwość szybszej ekspansji za granicą.

Liczymy także na mieszanie się polskich i zagranicznych zespołów zarządzających. Pozwoli to na przenikanie do Polski know-how inwestycyjnego oraz dalszą profesjonalizację rynku venture capital w Polsce – ocenił Ćwikiewicz.

PFR Ventures, który działa w formule tzw. funduszu funduszy (Fund of Funds), oferuje systemowe finansowanie niezależnym funduszom VC. W ramach pięciu programów (PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ, PFR KOFFI FIZ oraz PFR NCBR CVC) dysponuje ponad 2 mld zł.

Na podst. PAP