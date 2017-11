Zapewnij sobie dostęp do dodatkowych pieniędzy na święta

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Przezorni już dzisiaj zaczęli przygotowania. Jednak, jeżeli nie masz czasu, pomysłu czy budżetu by teraz zająć się grudniowymi świętami, warto przynajmniej zadbać o szybki dostęp do dodatkowych pieniędzy. Linia Pożyczkowa MINI (RRSO: 10 proc.) w Kasie Stefczyka to idealne rozwiązanie na zakupy w ostatniej chwili przy pustym portfelu.

Linia Pożyczkowa MINI to stały dostęp do dodatkowych środków na wybranych rachunkach IKS prowadzonych w Kasie Stefczyka. W ramach przyznanego wcześniej limitu można po prostu wypłacić pieniądze w placówce lub w bankomacie, zapłacić nimi np. za świąteczne zakupy za pomocą karty Visa albo przelać na dowolne konto przez Internet. To idealna możliwość przydatna szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy każdy wydaje więcej pieniędzy.

Linii Pożyczkowa MINI to oferta dla Członków Kasy Stefczyka posiadających kartę Visa przypisaną do wybranych rachunków IKS, na który wpływa dochód. Aby uruchomić własną Linię Pożyczkową MINI należy złożyć wniosek w placówce Kasy, a po jego akceptacji i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej podpisać stosowną umowę.

Jak korzystać z przyznanej linii? Jeśli na koncie masz 1.000 złotych własnych środków, a wysokość przyznanego limitu linii to również 1.000 złotych, możesz miesięcznie dysponować w sumie 2.000 złotych. Po upływie roku, jeśli należycie wykonujesz wszystkie postanowienia zawartej umowy, Linia Pożyczkowa MINI zostanie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Pamiętaj, że jeżeli nie wykorzystasz środków z linii pożyczkowej, nie zostaną Ci naliczone żadne odsetki. Naliczane są one dopiero tylko od kwoty faktycznie wykorzystanej w ramach linii. Przykładowo: jeżeli przy limicie 1.000 złotych wykorzystasz tylko 500 złotych, odsetki zapłacisz od kwoty 500 zł. Zadłużenie spłacane jest automatycznie w momencie, kiedy na konto wpływają pieniądze, np. z wynagrodzenia. Środki te w pierwszej kolejności pokrywają zadłużenie z linii wraz z odsetkami. Jeśli więc kwota wpływu jest wystarczająca, nie trzeba dokonywać dodatkowych przelewów na spłatę.

Linia Pożyczkowa MINI (RRSO: 10 proc.):

dodatkowe środki na dowolny cel, np. na nieprzewidziane wydatki czy świąteczne zakupy

swobodny dostęp do środków przyznanych w ramach limitu

naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego limitu

czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok

możliwość uzyskania limitu od 500 zł do 1.000. zł

By wnioskować o linię pożyczkową MINI do kwoty 1.000 zł nie są wymagane wcześniejsze wpływy na rachunek IKS, wystarczy dyspozycja przelewu wynagrodzenia czy świadczenia lub deklaracja wpływu środków na rachunek IKS min. 500 zł.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.