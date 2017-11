Trump Junior pozostawał w kontakcie z Wikileaks

Donald Trump jr. ujawnił w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego za pośrednictwem Twittera, że kontaktował się mailowo z demaskatorskim portalem WikiLeaks od września 2016 roku do lipca 2017 roku.

Portal Atlantic jako pierwszy podał w poniedziałek, że portal WikiLeaks skontaktował się z Trumpem juniorem we wrześniu 2016 roku w sprawie powstającej strony internetowej, która miała atakować ówczesnego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa.

WikiLeaks poinformowało Trumpa jr, że udało im się ustalić hasło do strony, co pozwoliło im z kolei na ustalenie, kto jest właścicielem powstającego portalu. Najstarszy syn Donalda Trumpa odpowiedział wówczas, że „nie wie, kto to jest.”

Trump jr. miał następnie poinformować mailowo swego ojca oraz jego doradców o zainicjowaniu kontaktu przez WikiLeaks - podał Atlantic.

Opublikowane wiadomości pokazują, że wraz z upływem czasu portal WikiLeaks kilkakrotnie zwrócił się do syna prezydenta, jednakże on w większości przypadków nie odpowiadał na ich wiadomości. WikiLeaks zaproponowało opublikowanie zeznań podatkowych Donalda Trumpa, w innej sugerowało by w razie przegranej sztab Donalda Trumpa oświadczył, że wynik wyborów został sfałszowany. W jednym przypadku Trump jr. napisał tweeta zawierającego treść podesłaną mu przez WikiLeaks.

„Możemy powiedzieć z pewnością, że nie mamy obaw w sprawie tych dokumentów i jakiekolwiek wątpliwości zostały już wyjaśnione” - powiedział portalowi Atlantic prawnik Donalda Trumpa juniora, Alan Futerfas.

WikiLeaks to demaskatorski portal, który w trakcie zeszłorocznej kampanii prezydenckiej opublikował maile wykradzione z Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC).

PAP/ as/