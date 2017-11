Morawiecki: za kilka lat brak deficytu budżetowego

Docelowy, pożądany stan za kilka lat to brak deficytu budżetowego - mówił we wtorek w audycji „Siódma9 - Poranek Rozgłośni Katolickich” wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zastrzegł, że deficyt nie jest dla niego bożkiem, bowiem najważniejsze jest życie ludzi

Morawiecki pytany był o planowany wzrost tegorocznego deficytu na koniec roku, podczas gdy po wrześniu budżet miał nadwyżkę.

To jest możliwe z tego względu, że tak jak w każdym budżecie - czy prawie każdym budżecie - firmy na koniec roku kumulują wydatki. Tak samo też my skumulowaliśmy część wydatków w końcówce roku (…). Blisko 20 miliardów złotych dodatkowo wydaliśmy właśnie w czwartym kwartale ponad to, co było planowane wcześniej. Widząc taką bardzo dobrą sytuację wydaliśmy więcej pieniędzy na deputaty górnicze, również na telewizję i radio publiczne, które udzielały rabatów z abonamentów w przeszłości (…) ale również na wykup ekwiwalentów niektórych służb mundurowych” - powiedział.