Rosną przychody ze sprzedaży w Altusie TFI

Zysk netto Altus TFI wzrósł po trzech kwartałach 2017 r. o 16,2 proc. do 66,4 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży netto o 7,3 proc. do 267,5 mln zł - poinformowało TFI w komunikacie.

Jak podaje fundusz, po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży netto (jednostkowe) wyniosły 267,53 mln zł, co oznacza wzrost o 7,30 proc. (tj. o 18,20 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2016 r.

Wzrost przychodów jest wynikiem konsekwentnej budowy naszego portfela od początku naszej działalności, zarówno w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak i asset management. Dlatego mimo obiektywnie trudnej sytuacji na rynku, udaje się nam utrzymać wartość portfela, zwiększając przy tym udział funduszy, zapewniających wyższe przychody i marże - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

Jak dodaje, na koniec września 2017 r. „zarządzaliśmy 14,94 mld zł aktywów: 9,87 mld zł zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych oraz 5,07 mld zł w ramach usługi asset management, co dawało nam siódmą pozycję wśród TFI, pod względem wartości zarządzanych aktywów w Polsce”.

W ciągu trzech kwartałów towarzystwo wypracowało 90,92 mln zł zysku na sprzedaży, co oznacza wzrost o 12,83 proc. (tj. o 10,34 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. Zysk netto wyniósł 66,40 mln zł, co oznacza wzrost o 16,16 proc. (tj. o 9,24 mln zł) w porównaniu do wyniku sprzed roku.

Poza akwizycją BPH TFI, zamierzamy kontynuować rozwój organiczny, poszerzając nasze portfolio o kolejne produkty. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka funduszy niededykowanych, m.in.: Kropka II FIZAN, inwestujący na rynku nieruchomości czy Altus Obligacji Korporacyjnych Premium FIZ. Takie podejście zapewnia nam utrzymanie poziomu aktywów. Zmiana struktury aktywów na bardziej przychodową i dochodową ma nie tylko korzystny wpływ na bieżące wyniki finansowe ale zapewnia nam solidną bazę na przyszłość - podsumowuje Osiecki.

Altus TFI działa na polskim rynku od prawie dziewięciu lat. Od 11 lipca 2014 r. akcje spółki są notowane na GPW.