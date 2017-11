Australijczycy pomogą zbudować Baltic Pipe

Światowy dostawca usług inżynierskich w branży budownictwa podmorskiego australijska firma Subsea Engineering Associates Pty Ltd (SEA) wesprze Gaz System przy budowie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe - poinformowała spółka

Polski operator systemu przesyłu gazu Gaz - System będzie korzystać ze wsparcia inżynieryjnego i doświadczenia (SEA) z siedzibą w Perth i jego przedstawicielstwa w Polsce.

SEA to firma doradcza w sektorze wydobycia gazu i ropy naftowej z szelfów mórz i oceanów, niezależna od dostawców i wykonawców, specjalizuje się w projektach podwodnych rurociągów i kabli.

Baltic Pipe to już trzeci projekt gazociągu podmorskiego na terenie Bałtyku obsługiwany przez SEA - po projekcie Baltic Gas w Polsce oraz połączeniu gazociągowym Balticconnector pomiędzy Finlandią a Estonią.

W przypadku Baltic Pipe podstawowym zadaniem SEA będzie wspieranie realizacji projektu, by został terminowo ukończony i gotowy do eksploatacji w 2022 roku.

Część podmorska projektu Baltic Pipe obejmuje budowę około 260-310 km odcinka dwukierunkowego gazociągu podmorskiego łączącego wybrzeże Danii i Polski. Australijska firma SEA będzie odpowiadać za sprawowanie nadzoru technicznego oraz wsparcie planowania i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia ukończenia projektu w terminie. Ten zakres prac będzie realizowany przez doświadczony zespół specjalistów z ramienia SEA, składający się z pracowników w Warszawie i Perth.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, dzieki któremu powstanie nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport błękitnego paliwa ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy Gaz - System z Polski oraz operator systemu przesyłu gazu w Danii Energinet. Zakończona w październiku br. tzw. druga faza tzw. procedury Open Season dla Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie rynku tym projektem.

Pod koniec października polskie PGNiG poinformowało, że złożyło „wiążącą ofertę na rezerwację przepustowości” w Baltic Pipe od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. Wartość zobowiązania wynosi 8,1 mld zł.

Projekt Baltic Pipe znalazł się na pierwszej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską w 2013 roku, oraz na kolejnej liście przyjętej przez Komisję Europejską z listopada 2015.

Jak wynika ze studium wykonalności, projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów: gazociągu złożowego prowadzącego z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym, budowy tłocznia gazu w Zealand w Danii, podmorskiego gazociągu międzysystemowego biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.

SzSz(PAP)