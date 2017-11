Łucznik wyda miliony na zakup maszyn

Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu podpisała pierwsze umowy dotyczące zakupu nowoczesnych maszyn. Dotychczasowa wartość kontraktów to ponad 50 mln zł. W planach są kolejne zakupy za ok. 40 mln zł. Nowe urządzenia są niezbędne do zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka radomskiej fabryki Julia Grzesiak, „Łucznik” kupił m.in. nowoczesne sterowane numerycznie centra frezarskie i tokarskie. Pierwsze maszyny już dostarczono, większość zostanie uruchomiona w drugim kwartale 2018 roku.

Umowę o największej jak dotąd wartości - 30 mln zł - radomska fabryka podpisała z przedsiębiorstwem GROB Werke GmbH & Co. KG.

Kontrakt przewiduje zakup 14 centrów frezerskich w układzie poziomym - poinformowała Grzesiak.

Spółka DMG MORI Polska z kolei ma dostarczyć 5 sztuk centrów tokarskich za ponad 7 mln zł , a GF Machining Solutions - za 14 mln zł - 8 centrów frezerskich w układzie pionowym z paletyzacją.

Jak podkreśliła Grzesiak, umowy zostały podpisane w ramach projektu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych.

Umożliwi to fabryce wytwarzanie kilkukrotnie większej ilości broni niż obecnie - zaznaczyła rzeczniczka.

Według niej inwestycja pozwoli na uzyskanie wystarczających mocy produkcyjnych dla zaspokojenia potrzeb Wojska Polskiego, służb mundurowych, rynku cywilnego i eksportu.

Proces unowocześnienia radomskiego zakładu rozpoczął się w sierpniu. „Łucznik” podpisał umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę ok. 81,4 mln. zł. Całość inwestycji wraz z wkładem własnym zakładu wyniesie ok. 90,45 mln. zł. W ramach projektu inwestycyjnego planowany jest zakup około 70 nowoczesnych maszyn i urządzeń, z czego większość to sterowane numerycznie centra frezarskie i tokarskie.

Unowocześnienie parku maszynowego związane jest z rozwojem fabryki oraz realizowanymi kontraktami.

Realizowany właśnie proces inwestycyjny jest kluczowy dla przyszłości Fabryki Broni, w tym m.in. dla realizacji kontraktu na nowy karabinek dla polskich Sił Zbrojnych - Grot MSBS - powiedział PAP członek zarządu Fabryki Broni „Łucznik” Maciej Borecki.

Umowa przewiduje wyprodukowanie ponad 50 tys. karabinków. Wartość kontraktu to ok. 500 mln zł, dostawy mają się zakończyć w roku 2020. Broń trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych.

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą broni na rynki krajowy i zagraniczne, głównym producentem broni dla polskich Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na rynek cywilny oraz eksport. Zakład zatrudnia ponad pół tysiąca pracowników.

Radomska fabryka wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowe, lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie.

Na podst. PAP