Orlen o gospodarce 4.0: nadchodzi ewolucja

Główną kwestią w Gospodarce 4.0 jest zrozumienie wpływu cyfrowych robotów i sztucznej inteligencji na przemysł i dostosowanie modeli biznesowych do coraz bardziej wymagających klientów; nieodzowna jest też aktywna rola państwa jako kreatora i regulatora innowacji - uważa PKN Orlen

To główne wnioski z raportu „Gospodarka 4.0. - Czas zmiany dla biznesu” opracowanego i opublikowanego przez PKN Orlen. Odnosząc się do konkluzji raportu, robotyzacji i zmiany modeli biznesowych, spółka ocenia, że za tymi trendami należy podążać, ale można też je kształtować i wykorzystać dla własnych celów społecznych i gospodarczych. O tym jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w związku z globalnymi trendami i konkretnych działaniach Koncernu w tym zakresie można już przeczytać w 10 Zeszycie z serii Future Fuelled by Knowledge pt. Gospodarka 4.0 – czas zmiany dla przemysłu, dostępnym na stronie www.napedzamyprzyszlosc.pl.

Naszą ambicją jest aktywne uczestnictwo w pojawiających się trendach, a wręcz kreowanie innowacyjnych rozwiązań, które zagwarantują nam utrzymanie pozycji lidera w regionie - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany we wtorkowym komunikacie płockiego koncernu.

Jak podkreślił, odpowiedzią PKN Orlen na zachodzące zmiany jest strategia, zaprojektowana właśnie pod kątem transformacji cyfrowej, nowych modeli mobilności, czy efektywnej, innowacyjnej kultury zarządzania. Zaprezentowany raport najlepiej pokazuje, że wybierając określony kierunek zmian, będziemy w stanie dalej umacniać naszą konkurencyjną pozycję - dodał Jasiński.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że firmy, szczególnie z sektora energetycznego, stoją obecnie przed szeregiem wyzwań związanych z postępującą rewolucją cyfrową, ochrzczoną mianem czwartej rewolucji przemysłowej.

Ponieważ to, co cyfrowe, jest także elektryczne, czwarta rewolucja przemysłowa jest rewolucją elektryczną, z dalekosiężnymi skutkami w sektorze energii oraz w transporcie. Dlatego obserwowanie i interpretacja trendów przez działy strategii firm z sektora paliw i energii stały się istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, tym bardziej, że tempo zmian wzrasta - duży udział w tym mają finalni odbiorcy - zaznaczył płocki koncern w komunikacie.

Jak dodał PKN Orlen, rewolucja dotyczy bowiem także strony popytowej, czyli tego, w jaki sposób korzystamy z energii i jakie źródła pierwotne wybieramy. Gospodarka 4.0. oznacza więc szereg szans dla polskich przedsiębiorstw, które mogą i powinny aktywnie wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji do poprawy konkurencyjności oraz relacji z konsumentami. Powinny, bo dysponują zapleczem produkcyjnym do testowania nowych rozwiązań w obszarze energii i petrochemii - oceniła spółka.

Według PKN Orlen dla sektora paliw, cyfryzacja oznacza przede wszystkim możliwość poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby konsumenta, które trzeba odgadnąć.

Dla utrzymania konkurencyjności konieczna będzie cyfryzacja łańcucha wartości firm przy wykorzystaniu możliwości, jakie płyną z robotyzacji i sztucznej inteligencji. Konieczna będzie właściwa diagnoza potrzeb klientów i dostarczenie produktu czy usługi - na stacjach lub bezpośrednio do domu. Ma to ścisły związek z rozwojem gospodarki na żądanie - podkreśla się w komunikacie płockiego koncernu.

Dodano, że mimo ogromnej niepewności, jak się rozwinie przyszłość sektora energii, pewne jest jedno: scenariusze kontynuacji odchodzą w zapomnienie. Od zmian nie da się uciec, nienadążanie za zmianami doprowadzi do biznesowej katastrofy, a przyszłość należy do tych, którzy te zmiany wyznaczają.

Zdaniem analityków PKN Orlen, zaangażowanie w gospodarkę 4.0. będzie wymagało również nowego podejścia do potencjalnych czynników ryzyka. W tym procesie największym wyzwaniem jest bowiem przyzwolenie na ryzyko i umiejętne nim zarządzanie. Polski przemysł już zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że musi się zmienić, ponieważ presja innych graczy, także tych spoza branży, jest ogromna - podsumowano w komunikacie.

W raporcie PKN Orlen ocenił m.in., że Gospodarka 4.0 wpłynie na produkcję rafineryjną i petrochemiczną poprzez większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz spowoduje ograniczenie kosztów i zmianę w zakresie oferty. Według płockiego koncernu stacja paliw może stać się centrum bilansowania lokalnej sieci energetycznej, w której za wytwarzanie energii odpowiadają także dotychczasowi konsumenci. W mieście stacja paliw stanie się centrum potrzeb 4.0 - przewiduje spółka.

W świecie autonomicznych samochodów użytkownicy będą opuszczali samochód wtedy, gdy oferta stacji paliw będzie wystarczająco atrakcyjna. Aby stacja stała się centrum obsługi mieszkańców, konieczna będzie stała modyfikacja portfela dodatkowych usług, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klienta - napisał w raporcie PKN Orlen.

Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen, podkreślił, że w swej strategii płocki koncern przygotowuje stacje paliw do odgrywania roli centrum obsługi mieszkańców. Zwrócił przy tym uwagę, że już obecnie na niektórych podmiejskich stacjach w Wlk. Brytanii ponad 50 proc. klientów wpada wyłącznie na kawę oraz na zakupy, w ogóle nie tankując paliwa, na Litwie jest to aż 70 proc.

PAP, mw