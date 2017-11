PwC: Skarbówka radzi sobie lepiej niż przewidywano

Wpływy do budżetu państwa związane z cenami transferowymi mogą być w tym roku o co najmniej 0,5 mld zł wyższe niż zakładane przez resort finansów 2 mld zł – poinformował Piotr Wiewiórka, lider zespołu ds. cen transferowych w PwC.

Ministerstwo Finansów planuje z kontroli dotyczących cen transferowych i optymalizacji podatkowych ściągnąć 2 mld zł. Naszym zdaniem dochody budżetu państwa związane z cenami transferowymi i optymalizacjami podatkowymi przekroczą te 2 mld zł i to przekroczą znacząco, bo o co najmniej 0,5 mld zł - powiedział Wiewiórka.

Jak zauważyli eksperci PwC, to efekt między innymi coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, którym dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, a także nowych wymogów dla przedsiębiorców.

Według Wiewiórki jest coraz więcej kontroli cen transferowych i nie dotyczą one tylko dużych przedsiębiorstw.

To znaczy, że nie tylko duże firmy są objęte kontrolami, są to już w tej chwili przedsiębiorstwa średniej wielkości. Bardzo wiele podmiotów spośród tych, które są kontrolowane w zakresie cen transferowych, czy też optymalizacji, to podmioty o obrotach do 100 mln zł - stwierdził.