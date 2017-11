Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do 171,6 mln zł z 144,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał 8 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 159,4 mln zł. Bank ocenia, że jest w stanie wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok, chce utrzymywać pozycję kapitałową, umożliwiającą utrzymanie polityki dywidendowej - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku. Bank podtrzymuje, że długoterminowo wskaźnik ROE banku wzrośnie do 10 proc. - poinformował Sławomir Sikora, prezes banku.

Skorygowany zysk EBITDA Play Communications w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do 565,2 mln zł z 517,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 570,3 mln zł. Play widzi wśród swoich klientów zainteresowanie droższymi planami taryfowymi i telefonami - poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. Prezes ocenił, że obecna polityka cenowa operatorów telekomunikacyjnych jest rozsądna.

KNF zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł.