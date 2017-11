Nowa inwestycja, na którą czeka całe Podlaskie

Prezes spółki UNIMAX z Warszawy podpisał we wtorek z prezydentem Suwałk (Podlaskie) umowę na budowę największą w regionie hali widowiskowo-sportowej za niespełna 37 mln zł. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku

Podpisując umowę, rozpoczynamy jedną z ostatnich tak dużych zaplanowanych inwestycji, które założyliśmy sobie do wykonania na najbliższe lata. Ten obiekt dopełni infrastrukturę sportowo-kulturalną naszego miasta - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Hala ma mieścić 2,2 tys. widzów. Planowana powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 6 tys. m kw., z czego powierzchnia sportowa to blisko 1800 m kw. Zaplanowano tam boiska do siatkówki (9 na 18 m), koszykówki (15 na 28 m) i piłki ręcznej (20 na 40 m). Na trybunach będzie mogło zasiąść 2165 kibiców. Zaplanowano również salę treningową o wymiarach 14 na 24 m, o wysokości 8 m i łącznej powierzchni 340 m.

Obiekt ma powstać obok stadionu piłkarskiego, na którym grają pierwszoligowe Wigry Suwałki. Pomysł budowy hali pojawił się ponad rok temu wśród działaczy siatkarskiego klubu Ślepsk Suwałki. W obecnej hali, w której gra suwalski zespół, mieści się niespełna tysiąc kibiców, a chętnych na kupno biletów jest dużo więcej. Obiekt ma służyć zarówno pierwszoligowym Wigrom do treningów, siatkarzom Ślepska do rozgrywania spotkań z większą liczbą publiczności oraz innym suwalskim klubom sportowym.

Budowa hali sportowo-widowiskowej tej wielkości jest niezbędna dla rozwoju bazy sportów wyczynowych w Suwałkach i regionie. W całym województwie podlaskim, ale też w promieniu około dwustu kilometrów od Suwałk, nie ma hali o projektowanych parametrach - dodał Renkiewicz.

Władze miasta zakładały, że Arena Suwałki będzie kosztowała ok. 27 mln zł. Suwałki mają otrzymać na ten cel 10 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miasto zaplanowało, że pozostałe 17 mln zł wyda z własnego budżetu. Jednak oferenci, którzy przystąpili do przetargu, zaproponowali wyższe ceny, od niespełna 37 do 55 mln zł. Miasto ostatecznie wybrało najniższą ofertę UNIMAX-u.

Prezydent Suwałk wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o zwiększenie dotacji na tę inwestycję. Podobna prośba trafiła również do Zarządu Województwa Podlaskiego. Według planu, budowa hali rozpocznie się jeszcze w tym roku, a do użytku zostanie oddana w maju 2019 roku.

Jak poinformował magistrat, ma to być największa hala sportowo-widowiskowa w województwie podlaskim, a także w promieniu około 200 km od Suwałk.

PAP, mw