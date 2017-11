Konstytucja Biznesu impulsem dla administracji?

Konstytucja Biznesu może stanowić pewien impuls dla administracji, ale sama w sobie nie rozwiąże problemów wynikających m.in. ze złożonych przepisów podatkowych - oceniła Konfederacja Lewiatan. Dodano, że jest „wycinkiem rzeczywistości prawnej”, w której działają przedsiębiorcy

We wtorek rząd przyjął pakiet pięciu projektów dotyczących zmian w prawie gospodarczym, składający się na tzw. Konstytucję Biznesu. Jej celem, jak podkreślił resort rozwoju, jest „wzrost działalności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i dobrobytu Polaków”.

Lewiatan pozytywnie odnosi się do intencji, jakie przyświecały Ministerstwu Rozwoju podczas prac nad przygotowaniem Konstytucji Biznesu - zaznaczono we wtorkowym komunikacie. Dodano, że pracodawcy popierają wszelkie inicjatywy zmierzające do utworzenia nowych lub wzmocnienia istniejących kanałów współpracy pomiędzy administracją a środowiskiem przedsiębiorców.