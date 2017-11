Morawiecki: wzrost z VAT wyniesie 12-13 mld zł

Nasze plany są bardzo ambitne - na przyszły rok zakładamy co najmniej 12-13 mld zł wzrostu z samego podatku VAT. Również w podatku CIT zakładamy wzrost wysoki, jednocyfrowy - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

Morawiecki w środę na antenie radiowej Jedynki powiedział, że w Polsce „jest chyba najszybsze tempo domykania luki podatkowej, jakie obserwowałem w ostatnich 10 latach w wielu różnych krajach”.

Zauważyła to również Komisja Europejska. Oni sami stwierdzili, że nasza luka w VAT w ciągu jednego roku spadła poniżej średniej unijnej - z 2,4 na 1,5 proc. - dodał. Przypomniał, że średnia unijna wynosi 1,7 proc.

Nasze plany są bardzo ambitne. Na przyszły rok zakładamy (…) co najmniej 12-13 mld wzrostu z samego podatku VAT. Również w podatku CIT wzrost wysoki, jednocyfrowy, czyli przewyższający nominalny wzrost PKB - poinformował wicepremier.

Zadeklarował, że obecnie nie ma zamiarów „obniżać ani podwyższać VAT”.

Koncentrujemy się na uszczelnieniu, na walce z karuzelami VAT-owskimi - to jest istny lunapark i wesołe miasteczko tych karuzel, to co napotykamy. Mnóstwo najrozmaitszych patologii, które nie były eliminowane - mówił.

Podchodzimy branża po branży, systematycznie; aplikujemy coraz to bardziej zaawansowane narzędzie informatyczne w Ministerstwie Finansów. To pozowała nam dobrze kierować nasze kontrole i to pozwala wyłapywać różnych przestępców dużo szybciej” - dodał.

Morawiecki wskazał, że „w tym roku wzrost gospodarczy łącznie ma szansę wynieść powyżej 4 proc.”. „Wierzę, że wzrost gospodarczy zawsze jest kombinacją różnych czynników” - dodał.

Zdaniem wicepremiera do wzrostu przyczyniły się: działalność polskiego rządu, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także przyciąganie do Polski zagranicznych przedsiębiorców.

Jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy w przemyśle - 220 tys. miejsc pracy na 350 tys. łącznie utworzonych w 2017 roku. To jest rekord - podkreślił.

Jak mówił, to są tylko fabryki zagranicznych inwestorów, ale także polskich, o czym świadczy 80-procentowy wzrost polskich inwestycji w porównaniu do poprzednich okresów. „Widać to po specjalnych strefach ekonomicznych” - dodał.

Wicepremier powiedział, że blisko 30 lat temu przyjęto „model rozwoju gospodarczego, który (…) zakładał w dużym stopniu wyprzedaż majątku i był bezalternatywnym modelem”. „Starałem się pokazywać, że są inne możliwości, ale wtedy była jedna dominująca narracja” - wskazał. Podkreślił, że w efekcie „dzisiaj mamy niewiele polskiego przemysłu - 45 proc.”. Dodał jednak, że polski przemysł szybko się odradza.

Zdecydowany nacisk kładziemy teraz na poprawę warunków gospodarowania, czyli na tę podażową część gospodarki narodowej, na to, żeby przedsiębiorcy mogli się jak najlepiej rozwijać” - mówił. Podkreślił, że dlatego powstała Konstytucja Biznesu. „Konstytucja dla Biznesu jest dla wszystkich przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy są zwykle mikro, mali lub średni - to głównie jest dla nich” - powiedział Morawiecki.

Zapowiedział także, że w ciągu najbliższych paru tygodni zostanie zaproponowany „zestaw zagadnień” w kontekście problemów, jakie występują z zatorami płatniczymi.

Wicepremier został także zapytany o to, jakie są plany w związku z podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych.

Na razie jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską i jako dobry kraj członkowski, jako członek Unii Europejskiej, chcemy ten dialog prowadzić” - odparł. Przypomniał, że we Włoszech, w Hiszpanii, Francji „ten podatek występuje pod różnymi postaciami”.

SzSz(PAP)