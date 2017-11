Morawiecki: zmiany w OFE w ciągu 1-2 lat

Zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powinny być wdrożone w ciągu 1-2 lat, zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki

Chcemy niejako sprywatyzować OFE - tę część z akcjami chcemy przekazać na IKE, natomiast tę, która jest w obligacjach korporacyjnych, w gotówce czy akcjach zagranicznych firm - ona też będzie należała do ludzi, ale należy to przesunąć do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanej również przez PFR. A więc urynkowienie - chcemy, żeby to się zadziało w ciągu roku, dwóch lat - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.